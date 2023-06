Dopo un 2022 ricco di appuntamenti importanti, per Xbox si prospetta un 2023 davvero denso di videogiochi da ricordare, con numerose uscite di peso in arrivo nel corso dell'anno. Come al solito, noi vi guideremo mese per mese tra le varie novità, in modo da non perdervi tutto quello che sta arrivando sulle console di casa Microsoft, a partire da questo giugno.

Se già nel nostro articolo principale abbiamo fatto il punto su tutti i giochi in uscita nel corso dell'anno, per tutte le piattaforme, qui vediamo invece da vicino quelle specificamente destinate alle console Xbox.

Giochi Xbox in uscita - Giugno 2023

02 giugno | Street Fighter 6

Apriamo il giugno di Xbox con Street Fighter 6, il nuovo episodio della celebre saga picchiaduro di Capcom, che potete già prenotare su Amazon.

Advertisement

Sicuramente si tratta di un gioco che non ha bisogno di presentazioni; nella nostra recensione, vi abbiamo confermato la bontà del gameplay, oltre che la sorprendente mole di contenuti, su cui spicca l’originale modalità World Tour, che darà modo ai fan della serie di sperimentare un approccio completamente inedito alla saga.

06 giugno | Amensia: The Bunker

È il momento di piombare nell’horror di Frictional Games, con il quarto episodio della sua serie Amnesia: The Bunker. Sappiamo che il gioco sarà ambientato durante gli anni della Prima Guerra Mondiale e che vestiremo i panni di un soldato francese, Henri Clément, che dovrà scoprire i segreti del bunker così come trovare un modo per uscirne.

Rispetto agli scorsi episodi, ci saranno diverse novità. Il gioco dovrebbe essere un semi-open world, con degli elementi generati proceduralmente in modo da garantire una buona dose di rigiocabilità. Ci sarà inoltre un sistema di crafting, e per la prima volta nella serie potremo anche utilizzare delle armi per difenderci.

06 giugno | Diablo 4

Blizzard è pronta a farci tornare negli scenari gotici di una delle sue saghe più popolari con Diablo 4, ormai vicinissimo all’uscita dopo essere stato annunciato diversi anni fa e dopo un lungo periodo di rodaggio in fase beta.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione in corso, il gioco sembra riprendere le tinte del secondo capitolo, invece di quelle del suo immediato predecessore, e intende portare ai giocatori un mondo vasto come mai prima d’ora. In attesa della recensione definitiva, potete assicurarvi la vostra copia su Amazon.

13 giugno | Dordogne

Tiriamo il fiato con Dordogne, un’avventura grafica dall’atmosfera rilassante, che mette al centro della sua storia la regione francese della Dordogna.

Abbiamo provato il gioco in anteprima, lasciandoci avvolgere dalla sua narrativa semplice ma emotivamente coinvolgente. Non siamo di fronte ad un titolo rivoluzionario o che intende rinnovare il genere, ma se gli sviluppatori sapranno giocarsi bene le loro carte potrebbe essere comunque un titolo da non perdere per gli appassionati. Rimanete sintonizzati su queste pagine per la nostra recensione!

15 giugno | Layers of Fear

Bloober Team è pronto a chiudere la sua saga più popolare con il nuovo Layers of Fear, titolo dalle marcate atmosfere horror che promette salti sulla sedia ed una soddisfacente conclusione a livello narrativo.

In realtà, il gioco sarà a metà strada tra remake e nuovo capitolo, perché al suo interno troveremo delle rivisitazioni dei primi due episodi, a cui si aggiungono contenuti inediti con lo scopo di rendere la saga una storia unica, sinergica e coesa. Vedremo se gli sviluppatori saranno riusciti nel loro intento.

20 giugno | Aliens: Dark Descent

Appassionati di Alien e di strategici? Aliens: Dark Descent è il titolo che fa per voi. Il gioco ci porterà all’interno dell’universo cinematografico della saga, portandola in un genere videoludico finora inesplorato per gli xenomorph.

Certo, non sarà un vero e proprio horror come l’amato Alien: Isolation, ma il gioco ha tutte le caratteristiche per conquistare gli appassionati di Alien, a partire da grandi mappe esplorabili ispirate all’immaginario della saga. Se volete assicurarvi una copia al day one, potete già preordinarlo su Amazon.

20 giugno | Crash Team Rumble

Crash Team Rumble è un titolo decisamente bizzarro, che porta Crash e i suoi compagni in scontri a squadre, dove l’obiettivo è quello di raccogliere più frutti wumpa entro la fine del tempo.

Un po’ platform, un po’ party game e un po’ qualcosa di completamente inedito, il gioco è davvero difficile da spiegare a parole, ma potete approfondirlo attraverso la nostra anteprima. Se siete già convinti da ora dell’acquisto, potete assicurarvi una copia al day one grazie ad Amazon.

22 giugno | Harmony: The Fall of Reverie

Don’t Nod, team autore dei primi due Life if Strange e non solo, è pronto a presentare al pubblico la sua ultima fatica, Harmony: The Fall of Reverie.

Abbiamo provato il gioco in anteprima, e abbiamo raccolto delle impressioni positive. Il gioco sembra porsi in continuità con i precedenti esperimenti del team in caso avventure grafiche, ma presenta al contempo notevoli differenze rispetto ai lavori del passato. Ormai manca poco per scoprire se gli sviluppatori saranno riusciti a fare centro anche stavolta.

27 giugno | Story of Seasons: A Wonderful Life

Siete in cerca di un simulatore di vita rilassante ma anche profondo e longevo? Story of Seasons: A Wonderful Life è il titolo che fa per voi.

Remake dell’omonimo gioco uscito due decenni fa, con tutti gli ammodernamenti resi possibili dal salto tecnologico, questo nuovo episodio vi permetterà di costruirvi la vostra vita bucolica, dove potrete anche decidere di corteggiare i numerosi personaggi disponibili per mettere su famiglia.

Se siete appassionati del genere è un titolo da tenere assolutamente d’occhio, e lo trovate già su Amazon!

29 giugno | AEW Fight Forever

AEW Fight Forever è la risposta di Yuke’s a WWE 2K 23, ed è il modo per la All Elite Wrestling di proporre un’alternativa al monopolio WWE nel mondo videoludico per quanto riguarda i giochi di wrestling.

A differenza del lavoro di Visual Concepts, Yuke’s intende privilegiare la vena arcade dei titoli di wrestling, prendendo ispirazione dai titoli del passato piuttosto che da quelli più recenti del team. Si tratta di una scommessa interessante, e manca poco per scoprire se si rivelerà vincente; nel frattempo, potete già preordinare il gioco su Amazon.

Questo è quanto, per un mese di giugno che propone un po’ di uscite da tenere d’occhio. Ci ritroviamo qui in vista di luglio!