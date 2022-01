Grafico debolezze e resistenze in Leggende Pokémon: Arceus

Vi diamo il benvenuto in questa nostra serie di guide dedicata a Leggende Pokémon: Arceus. Come da tradizione per la serie, le debolezze e le resistenze giocano un ruolo importante nelle battaglie, ed è impossibile elaborare una strategia senza tenerne conto.

In questa guida vi rinfrescheremo la memoria sulle debolezze e resistenze di ciascuna tipologia di Pokémon.

Debolezze e resistenze in Pokémon

Ogni tipo di Pokémon esistente ha delle debolezze e delle resistenze. In soldoni, avere una debolezza verso un tipo significa ricevere doppi danni da attacchi appartenenti al suddetto tipo; viceversa, una resistenza comporta una consistente riduzione dei danni subiti.

Fin qui è tutto piuttosto semplice, e vi basterà dare uno sguardo alla tabella che vi proponiamo per capire immediatamente debolezze e resistenze di ogni tipo.

A complicare le cose, però, c’è il fatto che alcuni Pokémon possiedono un doppio tipo. Questo può avere diverse conseguenze: talvolta, infatti, i due tipi portano con sé i rispettivi vantaggi e svantaggi, mentre in altri casi le cose vengono riequilibrate.

Facciamo un esempio pratico: Abomasnow è un Pokémon di tipo Erba/Ghiaccio. Questo significa che dal tipo Fuoco ricevera non il doppio, bensì il quadruplo dei danni, perché entrambi i suoi tipi soffrono di questa debolezza.

Prendiamo invece Sealeo, di tipo Ghiaccio/Acqua. Normalmente, il tipo Ghiaccio sarebbe debole contro il tipo Fuoco; in questo caso, però, il secondo tipo di Sealeo, cioè l’Acqua, è resistente al Fuoco. Quello che succede è che debolezza e resistenza si compensano, dunque il Fuoco avrà “soltanto” un’efficacia normale.

Un altro elemento da tenere in considerazione è che non sempre le debolezze e resistenze sono bidirezionali. Ad esempio, è vero che Acqua è superefficace contro Fuoco, e che Fuoco è debole contro Acqua; nel caso di Normale e Lotta, invece, è solo il tipo Lotta ad essere superefficace contro il tipo Normale, mentre quest’ultimo può comunque avere un’efficacia normale contro il tipo Lotta.

Grafico di debolezze e resistenze

Tipo Forte contro Debole contro Coleottero Erba, Buio, Psico Fuoco, Volante, Roccia Buio Spettro, Psico Coleottero, Folletto, Lotta Drago Drago Drago, Folletto, Ghiaccio Elettro Volante, Acqua Terra Folletto Lotta, Buio, Drago Veleno, Acciaio Lotta Buio, Ghiaccio, Normale, Roccia, Acciaio Folletto, Volante, Psico Fuoco Coleottero, Erba, Ghiaccio, Acciaio Terra, Roccia, Acqua Volante Coleottero, Lotta, Erba Elettro, Ghiaccio, Roccia Spettro Spettro, Psico Buio, Spettro Erba Terra, Roccia, Acqua Coleottero, Fuoco, Volante, Ghiaccio, Veleno Terra Elettro, Fuoco, Veleno, Roccia, Acciaio Erba, Ghiaccio, Acqua Ghiaccio Drago, Volante, Erba, Terra Lotta, Fuoco, Roccia, Acciaio Normale – Lotta Veleno Folletto, Erba Terra, Psico Psico Lotta, Veleno Coleottero, Buio, Spettro Roccia Coleottero, Fuoco, Volante, Ghiaccio Lotta, Erba, Terra, Acciaio, Acqua Acciaio Folletto, Ghiaccio, Roccia Lotta, Fuoco, Terra Acqua Fuoco, Terra, Roccia Elettro, Erba