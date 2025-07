Gli utenti iscritti a Xbox Game Pass possono divertirsi già da adesso con 2 nuovi giochi gratis, come primi omaggi che il servizio in abbonamento ci riserva per il mese di luglio 2025.

Si tratta di produzioni particolarmente apprezzate giocabili anche a partire da Game Pass Standard: non sarà dunque necessario essere iscritti al piano Ultimate (che trovate comunque su Amazon) per avviare le vostre partite.

Nello specifico, da questo momento potete scaricare su PC e console Little Nightmares II e Rise of the Tomb Raider: due grandi avventure che gli appassionati non dovrebbero lasciarsi scappare.

Recuperare Little Nightmares II potrebbe essere la mossa giusta in vista del terzo capitolo, che uscirà solo tra qualche mese: in questa produzione pubblicata da Bandai Namco vestirete i panni di Mono, un giovane ragazzo intrappolato in un mondo distorto da trasmissioni malvage.

Un puzzle-adventure dalle tinte horror, in cui dovrete fuggire da terrificanti personaggi e attraversare ambientazioni inquietanti, come boschi raccapriccianti e scuole sinistre.

Rise of the Tomb Raider è invece il secondo capitolo della trilogia prequel di Crystal Dynamics, che fa ufficialmente il suo ritorno sul catalogo del servizio in abbonamento: Lara Croft si troverà a combattere non solo contro tanti nemici, ma anche contro l'ambiente ostile della Siberia.

Una caratteristica che renderà la sua avventura decisamente pericolosa, ma che potrebbe essere sfruttata a suo vantaggio per avere la meglio.

Sia Little Nightmares II che Rise of the Tomb Raider sono disponibili su console e PC, ma chi è iscritto a Game Pass Ultimate può iniziare a giocarci fin da subito in streaming grazie alle versioni Cloud, senza tempi di download.

Con questi due titoli si conclude dunque la line-up di titoli annunciata per la seconda metà di giugno: è plausibile immaginare che già nelle prossime ore possa arrivare l'annuncio ufficiale con i giochi gratis di luglio.

Vi terremo informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più: nel frattempo, vi ricordo che vi restano pochissime ore di tempo per dare un'occhiata a 6 giochi gratis, pronti a dire addio al servizio.