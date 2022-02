Come ottenere tutte le evoluzioni di Eevee in Leggende Pokémon: Arceus

Vi diamo il benvenuto in questa nostra serie di guide dedicata a Leggende Pokémon: Arceus. Uno dei Pokémon presenti nel gioco è ovviamente il popolarissimo Eevee, icona storica della serie.

Probabilmente, vi starete chiedendo se sia possibile ottenere tutte le cosiddette “Eevolutions”: la risposta è sì, ed in questa guida vi spiegheremo come fare.

Come ottenere tutte le evoluzioni di Eevee

Vaporeon

Il procedimento è lo stesso di sempre: avrete bisogno di una Pietraidrica da utilizzare sul vostro Eevee. Potrete trovarne sulla mappa di Hisui, nelle distorsioni spaziotemporali o scambiando punti gratitudine.

Jolteon

Anche qui, vi basterà una Pietratuono. Potrete trovarne una sulla mappa, nelle distorsioni spaziotemporali o scambiando punti gratitudine.

Flareon

Per Flareon, ancora, vale lo stesso discorso dei primi due, stavolta con la Pietrafocaia.

Espeon e Umbreon

Qui le cose si fanno diverse: dovrete far salire di livello Eevee con il massimo della felicità ormai raggiunto. Farlo di giorno lo farà evolvere in Espeon, farlo di notte, invece, vi farà ottenere un Umbreon.

Per far salire il livello di felicità di un Pokémon vi basterà portarlo con voi, farlo combattere e farlo salire di livello.

Leafeon

In questo caso avrete a disposizione due alternative: la prima, più classica, è quella di utilizzare una Pietrafoglia, ottenibile come tutte le altre pietre del gioco. L’altra è quella di far salire di livello Eevee vicino alla Roccia Muschio nella zona Landa Ossidiana. Un procedimento utile se non avete una Pietrafoglia con voi o se, semplicemente, volete conservarla.

Glaceon

Anche per Glaceon sono possibili due alternativi modi di evoluzione. Il primo è quello di utilizzare una Pietragelo, che potrete trovare nei soliti modi a Hisui.

Il secondo è quello di raggiungere la zona Isola Alabastro e far salire di livello Eevee vicino alla Roccia Ghiaccio. Anche in questo caso, questo è il metodo più immediato per ottenere un Glaceon se non avete pietre o se volete conservarle.

Sylveon

In questo caso, Eevee dovrà raggiungere il massimo livello di felicità e dovrà conoscere almeno una mossa di tipo Folletto. La prima mossa utile a questo scopo è Occhioni Teneri, che diventerà disponibile per Eevee a partire dal livello 15.