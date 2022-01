Vi diamo il benvenuto in questa nostra serie di guide dedicata a Leggende Pokémon: Arceus. Come ormai da tradizione per la serie, a partire dai capitoli Sole e Luna, in questo episodio non andremo ad incontrare tutti i Pokémon delle attuali otto generazioni, ma “soltanto” una selezione di essi.

La domanda che sicuramente molti di voi si staranno facendo sarà sicuramente: quanti Pokémon ci sono, quindi, in Leggende Pokémon: Arceus? E soprattutto, possiamo ottenerli tutti giocando da soli?

Quanti Pokémon ci sono in Leggende Pokémon: Arceus?

Come ormai sicuramente saprete, in Leggende Pokémon: Arceus ci verrà assegnato il compito di realizzare il primo PokéDex della storia. Per farlo, non dovremo limitarci a catturare un singolo esemplare di ogni specie, come avveniva in passato.

Gli Incarichi PokéDex, necessari per completare l’analisi di una specie, ci chiederanno di catturare molteplici esemplari, tra cui diversi di peso maggiore rispetto allo standard, di vederli evolvere o usare particolari mosse, o altro ancora.

Ciò detto, inevitabilmente il nostro obiettivo sarà anche quello di catturarli tutti, ottenendo tutte le specie disponibili nella regione di Hisui.

La risposta è 242. In questa cifra sono racchiusi sia i Pokémon leggendari che altre specie disponibili soltanto dopo aver completato la storia del gioco, tra cui lo stesso Arceus che dà il titolo all’avventura.

Si possono catturare tutti i Pokémon senza scambi in Leggende Pokémon: Arceus?

Da sempre, Pokémon è un’esperienza votata al multiplayer; gli scambi, infatti, sono una parte fondamentale dei giochi Pokémon, dato che normalmente ogni versione ha delle creature esclusive, come anche nei recenti Diamante Lucente e Perla Splendente.

Le cose sono diverse in Leggende Pokémon: Arceus. Il gioco è sostanzialmente votato all’esperienza per giocatore singolo, e non esistono versioni alternative del titolo con cui fare scambi.

Per questo, in Leggende Pokémon: Arceus è possibile completare il PokéDex in completa autonomia, senza ricorrere a scambi con altri giocatori e senza dover attendere eventi di distribuzione dei leggendari da parte di Nintendo.