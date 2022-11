Pokémon Scarlatto e Violetto | Guida

Con Pokémon Scarlatto e Violetto, la saga di Pokémon ha deciso di tentare la direzione degli open world, aprendosi ancora di più rispetto a quanto fatto dal precedente Leggende Arceus. La più recente iterazione della celebre serie firmata da Game Freak – di cui vi abbiamo proposto la recensione completa – ci porta a Paldea, una regione tutta nuova dove abbondano le novità.

Tra queste, troviamo anche il fenomeno teracrystal, una serie di Pokémon (starter compresi) completamente inediti, i nuovi Pokémon titani e una nuova squadra (il Team Star) pronta a fronteggiarci.

Inoltre, Scarlatto e Violetto per la prima volta propongono una storia su tre binari, dove siete voi a scegliere quale portare avanti per prima e con quali ritmi. Sebbene, insomma, il risultato ci parli di una formula ancora acerba e in divenire – e di un comparto tecnico pieno di spigoli tutti da sistemare – chi ama catturare i Pokémon e allenarli, sicuramente avrà pane per i suoi denti. Anche, certo, in virtù delle novità relative al combat system, come i combattimenti che si svolgono in automatico sulla mappa, senza passare a un’apposita schermata.

Per aiutarvi a orientarvi tra le tante novità e per farvi ottenere il massimo dalla vostra avventura a Paldea, abbiamo realizzato un po’ di guide per Pokémon Scarlatto e Violetto.

Dopo aver esplorato la regione in lungo e in largo, siamo quindi pronti a darvi i nostri consigli per l’avventura.

Vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto sono disponibili su Nintendo Switch dal 18 novembre 2022. Se interessati a portarli a casa, potete acquistarli su Amazon.

Guide generiche Pokémon Scarlatto e Violetto

Consigli per iniziare

Cosa cambia tra Scarlatto e Violetto

Quanto dura

Cosa fare dopo aver finito il gioco

Altre in arrivo

Guide ai Pokémon

Guida agli starter: quale scegliere

Guida al fenomeno Teracrystal

Altre in arrivo

Guide alle sfide