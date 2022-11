Come trovare e battere Tatsugiri e Dondozo, Pokémon Dominanti dell’Inganno, in Pokémon Scarlatto e Violetto

Cari lettori di SpazioGames, vi diamo il benvenuto alla nostra serie di guide dedicata ai titoli principali della nona generazione di Pokémon. Stiamo parlando, ovviamente, di Pokémon Scarlatto e Violetto, disponibili in esclusiva su Nintendo Switch.

In questa breve guida vi spiegheremo come trovare e affrontare Dondozo e Tatsugiri, i Pokémon Dominanti dell’Inganno.

Come trovare e battere Dondozo e Tatsugiri, Pokémon Dominanti dell’Inganno

Nella storyline del Sentiero Leggendario, andremo ad affrontare cinque Pokémon Dominanti, con l’obiettivo di recuperare delle particolari spezie in grado di rigenerare le energie di un Pokémon anche quando nient’altro sembra funzionare.

Le sfide sono piuttosto semplici: si tratta di trovare il Pokémon Dominante, segnalato sulla mappa della regione di Paldea, e di sconfiggerlo in battaglia. Trovare queste creature non è difficile, vista anche la loro mole: vi basterà perlustrare l’area per individuarli in poco tempo.

L’unico caso che fa eccezione è quello di Dondozo e Tatsugiri, i Pokémon Dominanti dell’Inganno. La loro location è il Lago Gran Caldero, in particolare vedrete che il segnalino è posto su un isolotto.

Una volta raggiunto il lago e l’isolotto, però, potreste rendervi conto che non c’è alcuna traccia del Pokémon Dominante. Questo perché essendo il Dominante dell’Inganno, appunto, dovrete riuscire a capire dietro a cosa si sta celando.

Nell’isolotto segnalato sulla mappa, potrete notare che ci sono moltissimi Tatsugiri. Stando attenti, potrete notare che ce n’è uno in particolare di dimensioni più grandi degli altri. Nel nostro caso si trovava sulla sommità dell’isolotto, ma non siamo sappiamo se si tratta di una location fissa. Interagendo con esso, rivelerete finalmente la presenza di Dondozo, che arriverà per affrontarvi.

Dopo la prima parte della battaglia, Dondozo fuggirà e cercherà di nascondersi nuovamente. Se riuscirete a stargli dietro potrete proseguire direttamente la battaglia, altrimenti vi basterà cercare nuovamente il Tatsugiri più grande negli altri sulla riva dell’isoletta vicina.