Come battere Tulipa, Capopalestra di Las Brasas, in Pokémon Scarlatto e Violetto

Cari lettori di SpazioGames, vi diamo il benvenuto alla nostra serie di guide dedicata ai titoli principali della nona generazione di Pokémon. Stiamo parlando, ovviamente, di Pokémon Scarlatto e Violetto, disponibili in esclusiva su Nintendo Switch.

In questa breve guida vi spiegheremo come battere Tulipa, Capopalestra di Las Brasas.

Nel Cammino dei Campiono, la Palestra di Las Brasas è la settima in ordine di difficoltà. Qui vi troverete ad affrontare la Capopalestra Tulipa, specializzata in Pokémon Psico.

Come per le altre Palestre, dovrete innanzitutto completare la sfida della Palestra di Las Brasas per ottenere il diritto di affrontare Tulipa. In questo caso, sarete chiamati ad affinare le vostre capacità di lettura delle emozioni per spuntarla; dietro a questo concetto si nasconde, in realtà, un semplice rhythm game, per cui dovrete premere entro un tempo limite il tasto associato all’emozione presente su schermo.

Ad intervallare queste sessioni ci saranno due lotte: nella prima, dovrete affrontare Gothita (Psico, liv. 43) e Kirlia (Psico/Folletto, liv. 43), mentre nella seconda troverete Grumpig (Psico, liv. 43) e Medicham (Psico/Lotta, liv. 43).

Terminata la sfida, potrete finalmente affrontare Tulipa, che schiererà quattro Pokémon:

Farigiraf (Normale/Psico, liv. 44)

Espartha (Psico, liv. 44)

Gardevoir (Psico/Folletto, liv. 45)

Florges (Folletto con Tera Tipo Psico, liv. 45).

I Tipi che possono garantire mosse superefficaci contro i Pokémon Psico sono tre: Coleottero, Buio e Spettro. Cercate di portare almeno un Pokémon appartenente a questi Tipi per garantirvi un importante vantaggio nelle battaglie.

Una volta che avrete sconfitto Tulipa, vi verrà consegnata la consueta medaglia; inoltre, se questa è la vostra settima palestra, da adesso vi obbediranno i Pokémon selvatici catturati fino al livello 55.

Il vostro prossimo obiettivo sarà la Palestra della Sierra Nepada, dove troverete il Capopalestra Grusha, specializzato in Pokémon Ghiaccio.