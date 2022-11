Come battere la Lega Pokémon (e la Campionessa) in Pokémon Scarlatto e Violetto

Cari lettori di SpazioGames, vi diamo il benvenuto alla nostra serie di guide dedicata ai titoli principali della nona generazione di Pokémon. Stiamo parlando, ovviamente, di Pokémon Scarlatto e Violetto, disponibili in esclusiva su Nintendo Switch.

In questa breve guida vi spiegheremo come battere la Lega Pokémon e la Campionessa.

L’esame della Lega Pokémon

Prima di poter affrontare la Lega Pokémon, Capsi vi sottoporrà ad un esame. In sostanza, vi farà delle domande a cui dovrete rispondere scegliendo tra le opzioni disponibili; per rispondere, dovrete ricordarvi bene le Palestre che avete affrontato fino a qui.

Qualora doveste esservi dimenticati le sfide affrontate, ve le riepiloghiamo in modo da non potervi sbagliare:

Aceria, Capopalestra di Moldulcia, Pokémon Coleottero

Brassius, Capopalestra di Los Tazones, Pokémon Erba

Kissara, Capopalestra di Leudapoli, Pokémon Elettro

Algaro, Capopalestra di Garrafopoli, Pokémon Acqua

Ubaldo, Capopalestra di Mesturia, Pokémon Normale

Lima, Capopalestra di Neveria, Pokémon Spettro

Tulipa, Capopalestra di Las Brasas, Pokémon Psico

Grusha, Capopalestra della Sierra Nepada, Pokémon Ghiaccio

Ci saranno anche delle domande in cui dovrete rispondere esprimendo semplicemente la vostra opinione, dunque su quelle non ci saranno risposte sbagliate. Una volta superato l’esame, potrete finalmente affrontare la Lega.

Come battere Capsi Superquattro Lega Pokémon

Capsi è specializzata in Pokémon Terra, e ha a sua disposizione cinque Pokémon:

Whiscash (Acqua/Terra, liv. 57)

Camerupt (Fuoco/Terra, liv. 57)

Donphan (Terra, liv. 57)

Dugtrio (Terra, liv. 57)

Clodsire (Terra/Veleno con Tera Tipo Terra, liv. 57).

I Pokémon migliori da utilizzare saranno quindi Acqua, Erba e Ghiaccio; dato che Capsi inizierà la battaglia con Whiscash, vi converrà cominciare con un Pokémon di Tipo Erba.

Sfruttate le debolezze della squadra di Capsi e non avrete problemi a portare a casa la vittoria.

Come battere Verina Superquattro della Lega Pokémon

Verina è specializzata in Pokémon Acciaio. La sua squadra è composta da cinque Pokémon:

Copperajah (Acciaio, liv. 58)

Bronzong (Acciaio/Psico, liv. 58)

Corviknight (Acciaio/Volante, liv. 58)

Magnezone (Elettro/Acciaio, liv. 58)

Tinkaton (Folletto/Acciaio con Tera Tipo Acciaio, liv. 59).

Le scelte migliori per voi saranno Pokémon Fuoco, Lotta e Terra. Tenete a mente, però, che sia Corviknight che Bronzong saranno immuni alle mosse Terra, dunque con loro sarà meglio ricorrere a Fuoco o Lotta.

Un altro elemento fastidioso è la mossa Levitoroccia utilizzata da Copperajah: quando cambierete Pokémon, il nuovo arrivato subirà un danno consistente, dunque tenetelo bene a mente prima di effettuare un cambio.

Come battere Ubaldo Superquattro della Lega Pokémon

Il vostro terzo avversario sarà Ubaldo, che avete già affrontato in qualità di Capopalestra di Mesturia. Stavolta, però, Ubaldo avrà una squadra completamente diversa, che ruota intorno ai Pokémon Volante.

La sua squadra è composta da cinque Pokémon:

Tropius (Erba/Volante, liv. 59)

Altaria (Drago/Volante, liv. 59)

Staraptor (Normale/Volante, liv. 59)

Oricorio (Elettro/Volante, liv. 59)

Flamingo (Lotta/Volante con Tera Tipo Volante, liv. 60).

Noterete che praticamente tutti i Pokémon di Ubaldo hanno due Tipi, dunque avrete una vasta possibilità di scelta per approfittare delle loro debolezze. Ad ogni modo, i Pokémon generalmente più efficaci contro Ubaldo saranno i Pokémon Ghiaccio ed Elettro.

Come battere Oranzio Superquattro della Lega Pokémon

L’ultimo membro della Lega è Oranzio, che userà contro di voi Pokémon di Tipo Drago. La sua squadra è composta da cinque Pokémon:

Noivern (Drago/Volante, liv. 60)

Dragalge (Veleno/Drago, liv. 60)

Flapple (Erba/Drago, liv. 60)

Haxorus (Drago, liv. 60)

Baxcalibur (Ghiaccio/Drago con Tera Tipo Drago, liv. 61).

I Pokémon più efficaci saranno Drago e Folletto; ovviamente, i Pokémon di Tipo Drago saranno contemporaneamente esposti alla stessa debolezza, dunque la scelta migliore rimangono i Pokémon Folletto.

Una volta assicurata la vittoria, la vostra squadra verrà curata in vista della sfida con la Campionessa Alisma, dunque non sprecate oggetti per curarla prima del tempo.

Come battere la Campionessa Alisma

Siamo giunti alla battaglia finale della Lega Pokémon di Pokémon Scarlatto e Violetto. La Campionessa Alisma, come da tradizione, non è specializzata in uno specifico Tipo Pokémon, ma può vantare una squadra equilibrata da ogni punto di vista.

Nello specifico, avrà sei Pokémon:

Espartha (Psico, liv. 61)

Avalugg (Ghiaccio, liv. 61)

Kingambit (Buio/Acciaio, liv. 61)

Gogoat (Erba, liv. 61)

Veluza (Acqua/Psico, liv. 61)

Glimmora (Veleno/Roccia con Tera Tipo Roccia, liv. 62).

Glimmora possiede l’Abilità Mantossina: se colpito con attacchi fisici, rilascerà un veleno che colpirà ogni Pokémon che manderete in campo, dunque cercate di evitare cambi o attacchi fisici, a seconda della situazione.

Visto che si tratta di una squadra molto variegata, non abbiamo Pokémon specifici da consigliarvi per questa battaglia. Se siete arrivati fino a questo punto, dovreste avere tutte le carte in regola per vincere.

Godetevi il vostro momento di gloria!