Contrariamente a quanto alcuni rumor avevano lasciato intendere negli ultimi mesi, Capcom non è attualmente al lavoro su un remake del primo Resident Evil.

A rivelarlo è stato l’insider Dusk Golem, fonte ben nota e spesso affidabile nel panorama legato alla saga horror di Capcom (che trovate su Amazon), che ha fornito nuove informazioni in risposta a una domanda di un fan su X.

Secondo Dusk Golem, il rifacimento del capostipite della serie non è in sviluppo al momento, né rientra nei piani a breve termine della compagnia.

Le prossime operazioni di remake sembrano invece concentrate su due titoli da tempo richiesti dalla community: Resident Evil Zero e Resident Evil CODE: Veronica, di cui si parla da mesi.

L’insider ha chiarito che un “RE-Remake” del primo gioco probabilmente arriverà, ma non è previsto per i prossimi anni.

«Per quanto ne so, e per quanto ho sentito l’ultima volta, al momento no. I prossimi remake in arrivo dovrebbero essere Resident Evil Zero e Code Veronica. Penso che un nuovo remake di RE1 arriverà prima o poi, ma al momento non è in sviluppo,» ha scritto l’insider.

Questa dichiarazione smentisce direttamente un precedente report del 2024 che sosteneva che Capcom stesse pianificando un remake del primo Resident Evil in occasione del 30° anniversario della saga, previsto per marzo 2026.

Vale la pena ricordare che il gioco ha già ricevuto un remake completo nel 2002 su GameCube, ripubblicato poi in alta definizione su PS3, PS4 e altre piattaforme — una versione ancora oggi considerata uno dei migliori esempi di remake di un vecchio classico.

Nel frattempo, Capcom non ha ancora annunciato ufficialmente i remake di Zero e CODE: Veronica, ma secondo Dusk Golem questi titoli sono tra i più richiesti dai fan, come evidenziato anche da un sondaggio ufficiale diffuso dalla stessa compagnia anni fa.

Infine, per quanto riguarda il futuro della serie, Capcom ha già annunciato Resident Evil Requiem, il prossimo capitolo principale, in uscita il 27 febbraio 2026 su PS5, PC e Xbox Series X|S.