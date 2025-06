Consegnata agli archivi l'edizione 2025 di Night of Champions, PLE che quest'anno è andato in scena da Riyadh, in Arabia Saudita. Ecco l'elenco completo dei vincitori.

King of the Ring Final: Cody Rhodes batte Randy Orton

Il PLE si è aperto con un match molto competitivo tra i due ex componenti della Legacy. Orton è arrivato vicino alla vittoria dopo una seconda RKO, ma un problema alla spalla e il turnbuckle scoperto hanno permesso a Cody Rhodes di connettere con una poderosa Cross Rhodes e diventare il nuovo King of the Ring.

Come da stipulazione, l'American Nightmare potrà affrontare l'Undisputed WWE Champion nel main event di SummerSlam, ad agosto.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Street Fight Match: Rhea Ripley batte Raquel Rodriguez

Mazze da kendo, sedie e molto altro. Di tutto e di più è stato utilizzato in questo caotico match senza regole che ha visto Rhea Ripley portarsi a casa la vittoria dopo una Super Riptide dalla terza corda, su cui era stato posizionato un tavolo.

A nulla è servita l'interferenza di Roxanne Perez a favore della sua alleata del Judgment Day, Raquel Rodriguez.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Sami Zayn batte Karrion Kross

Kross era arrivato sul punto di cedere Sami Zayn, ma il wrestler canadese, resiliente come non mai, ha vinto grazie al patentato Helluva Kick.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

WWE United States Championship: Solo Sikoa batte Jacob Fatu

Cambio di titolo shock: Solo Sikoa è diventato il nuovo US Champion grazie all'interferenza di JC Mateo, del rientrante Tonga Loa e del nuovo arrivato Hikuleo. Cosa ne sarà adesso di Jacob Fatu?

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Queen of the Ring Final: Jade Cargill batte Asuka

Jade Cargill si porta a casa la vittoria con la patentata Jaded e si assicura un match per il titolo femminile a SummerSlam oltre a essere diventata la prima donna di colore a vincere il Queen of the Ring in WWE.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Undisputed WWE Championship: John Cena batte CM Punk

Una sola parola per descrivere il main event di Night of Champions: caos! John Cena ha nuovamente "rubato" la vittoria a seguito dell'interferenza di Seth Rollins, attuale detentore del MITB, che ha messo al tappeto CM Punk colpendolo con la valigetta e poi con uno Stomp.

Chi riuscirà a detronizzare il 17 volte campione del mondo nonchè autoproclamatosi Greatest of All Time?

Dove vedere Night of Champions in streaming

Se non siete riusciti a recuperarlo in diretta, il PLE della WWE è disponibile on demand sul WWE Network.

Immagine di copertina via WWE