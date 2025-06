Se anche voi avete deciso di intraprendere il nuovo viaggio di Sam Bridges in Death Stranding 2 su un modello base di PS5, vi consiglio di fare particolare attenzione: pare infatti che stiano emergendo testimonianze di possibili problemi di surriscaldamento.

Come riportato da Push Square, nelle scorse ore sono infatti arrivate diverse testimonianze di utenti che hanno segnalato comportamenti bizzarri delle proprie console, solo durante le proprie partite con l'ultima fatica di Kojima Productions.

Nello specifico, pare che aprire la schermata della mappa causi comportamenti anomali della console, portando a rendere ruomorosissime le ventole e facendo apparire perfino un avviso di surriscaldamento sullo schermo.

Un problema che non sembrerebbe neanche isolato a un singolo utente, dato che diversi giocatori hanno confermato di avere avuto lo stesso problema: c'è anche chi ha già mandato una segnalazione direttamente a Kojima Productions per invitarli a risolvere il prima possibile.

Ma perché si verificherebbe – il condizionale è d'obbligo, vista l'assenza di conferme ufficiali – questo surriscaldamento e perché solo nella schermata della mappa?

La teoria di molti utenti è che si tratta dell'unica parte di Death Stranding 2 che funziona senza alcun limite al frame rate, portando così ad attività della console superiori al previsto.

Si tratta infatti di una produzione particolarmente avanzata da un punto di vista tecnico, il che da un lato rende le ambientazioni di gioco particolarmente stupefacenti (potete ammirarle nell'artbook ufficiale, prenotabile su Amazon) ma dall'altro si rischia di mettere la console eccessivamente sotto pressione.

Si sospetta che possa essere un limite del Decima Engine, dato che anche Horizon Forbidden West aveva inizialmente problematiche molto simili: la speranza, se questo bug dovesse essere confermato, è che Hideo Kojima e il suo team possano presto risolvere il tutto.

Questa problematica sembrerebbe essere presente solo nei modelli base di PS5 e non nelle versioni Pro, quindi chi ha acquistato le console più potenti dovrebbe poter dormire sonni sereni.

Di sicuro il fatto che siamo in piena estate con temperature particolarmente bollenti in diverse zone del mondo non sta aiutando, dunque non posso fare altro che consigliarvi di assicurarvi che la vostra console abbia uno spazio adeguato per una corretta ventilazione.