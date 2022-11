Pokémon Scarlatto e Violetto, PokéDex completo di Paldea

Cari lettori di SpazioGames, vi diamo il benvenuto alla nostra serie di guide dedicata ai titoli principali della nona generazione di Pokémon. Stiamo parlando, ovviamente, di Pokémon Scarlatto e Violetto, disponibili in esclusiva su Nintendo Switch.

In questa breve guida vedremo insieme il PokéDex completo della regione di Paldea.

Il PokéDex completo di Paldea in Pokémon Scarlatto e Violetto

Uno degli elementi centrali delle avventure Pokémon sono, appunto, i Pokémon stessi. Ogni nuova generazione introduce creature inedite, che vanno ad aggiungersi a quelle preesistenti; siamo arrivati al punto di poter contare circa 1000 specie Pokémon, una cifra impressionante se pensiamo che nella prima generazione potevamo trovarne “solo” 151.

Questo però non significa che in Pokémon Scarlatto e Violetto troveremo tutti questi Pokémon nel PokéDex. A partire da Pokémon Sole e Luna, infatti, il PokéDex della regione conta “soltanto” una porzione delle creature esistenti, senza considerare tutte quelle presenti in altre regioni.

In Pokémon Spada e Scudo, inoltre, i Pokémon che non esistono nel PokéDex regionale non potevano neanche essere trasferiti nel gioco, perché non esistevano proprio nel codice di gioco.

Lo stesso vale anche per Pokémon Scarlatto e Violetto: non tutti i Pokémon che conosciamo sono stati inseriti nel codice, dunque non potremo portare tutti i nostri beniamini nei nuovi titoli, neanche utilizzando Pokémon Home. Tra ritorni e nuove creature, il PokéDex di Paldea conta 400 Pokémon attualmente, come vi avevamo anticipato.

Detto questo, possiamo sicuramente aspettarci degli aggiornamenti volti ad incrementare il numero di Pokémon presenti nel PokéDex; se quindi i vostri Pokémon preferiti non risultano presenti nella lista che stiamo per proporvi, non è ancora il momento di darvi per vinti: potrebbe trattarsi solamente di attendere qualche mese in più per poter trasferire la vostra squadra del cuore in Pokémon Scarlatto e Violetto.

Di seguito, ecco a voi il PokéDex completo della regione di Paldea, così come lo conosciamo al momento del lancio di Pokémon Scarlatto e Violetto. Abbiamo deciso di proporvelo direttamente dal sito specializzato Pokémon Database, in modo che possiate consultare facilmente ogni singolo Pokémon con tanto di immagini:

» Vai al PokéDex completo di Pokémon Scarlatto e Violetto «