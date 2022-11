Come sbloccare le abilità di Miraidon e Koraidon in Pokémon Scarlatto e Violetto

Cari lettori di SpazioGames, vi diamo il benvenuto alla nostra serie di guide dedicata ai titoli principali della nona generazione di Pokémon. Stiamo parlando, ovviamente, di Pokémon Scarlatto e Violetto, disponibili in esclusiva su Nintendo Switch.

Nella vostra avventura a Paldea giocheranno un ruolo fondamentale i due Pokémon di copertina di ciascuna versione, vale a dire Miraidon e Koraidon, che saranno il vostro principale mezzo di trasporto.

I due Pokémon non avranno accesso a tutte le loro capacità fin da subito, ma dovrete sbloccarle progredendo nel gioco. Vediamo insieme come fare.

Come sbloccare le abilità di Miraidon e Koraidon

Come vi abbiamo anticipato, Miraidon e Koraidon saranno il vostro principale mezzo di trasporto nella regione di Paldea. I due Pokémon sono esclusivi per la versione di appartenenza, dunque potrete trovare Miraidon solo in Scarlatto e Koraidon solo in Violetto.

Per motivi che dovrete scoprire da soli nell’avventura, i due Pokémon non sono attualmente in grado di combattere, ed hanno anche perso buona parte delle loro abilità. Per questo, nelle battute iniziali di gioco potrete solamente cavalcare Koraidon e Miraidon sulla terraferma, ma presto potrete ottenere altre abilità, vale a dire lo scatto, il salto, la scalata, il nuoto e la planata.

Per recuperare queste abilità, Miraidon e Koraidon dovranno ingerire delle particolari spezie che li aiuteranno a recuperare le forze. Queste spezie sono custodite, in un certo senso, dai Pokémon Titani: per ogni missione legata ad essi, ne troverete una.

L’ordine in cui ritroverete le abilità dei due Pokémon non è fisso, vale a dire che a seconda del Pokémon Titano affrontato farete recuperare a Miraidon o Koraidon una determinata abilità.

Dato che si tratta di capacità molto utili, se non fondamentali, per esplorare Paldea, vi consigliamo caldamente di affrontare i Pokémon Titani non appena vi troverete nelle loro vicinanze, in modo da poter accedere il prima possibile al set completo di abilità di Miraidon e Koraidon.