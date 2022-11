Come battere Kissara, Capopalestra di Leudapoli, in Pokémon Scarlatto e Violetto

Cari lettori di SpazioGames, vi diamo il benvenuto alla nostra serie di guide dedicata ai titoli principali della nona generazione di Pokémon. Stiamo parlando, ovviamente, di Pokémon Scarlatto e Violetto, disponibili in esclusiva su Nintendo Switch.

In questa breve guida vi spiegheremo come battere Kissara, la Capopalestra di Leudapoli.

Come battere Kissara, Capopalestra di Leudapoli

La Palestra di Leudapoli è la terza in ordine di difficoltà del Cammino dei Campioni. La sua Capopalestra, Kissara, è specializzata in Pokémon di Tipo Elettro.

Come per le altre Palestre di Paldea, prima di poter lottare con la Capopalestra dovrete completare la sfida della Palestra di Leudapoli. In questo caso, si tratta di un mini-gioco semplice ma divertente: vi verranno presentate delle immagini, al cui interno dovrete individuare Clavel, il Preside dell’Accademia.

In totale dovrete trovare il Presidente in tre immagini diverse. Dopo la seconda, dovrete affrontare due fan di Kissara. Il primo avrà solamente Luxio (Elettro, liv. 22), mentre il secondo manderà in campo Tynamo (Elettro, liv. 22) e Flaaffy (Elettro, liv. 22).

Dopo averli sconfitti, dovrete trovare il Preside Clavel in un’immagine per l’ultima volta, e a quel punto avrete la possibilità di combattere Kissara.

Kissara ha una squadra composta da quattro Pokémon:

Wattrel (Elettro/Volante, liv. 23)

Belibolt (Elettro, liv. 23)

Luxio (Elettro, liv. 23)

Mismagius (Elettro con Tera Tipo Spettro, liv. 24).

I Pokémon migliori da utilizzare sono quelli di Tipo Terra; tuttavia, dovrete tenere conto che sia Wattrel che Mismagius sono immuni alle mosse di questo Tipo.

La strategia migliore è quindi quella di avere in squadra anche Pokémon che conoscano mosse di Tipo Roccia e Ghiaccio per sconfiggere Wattrel, mentre per Mismagius converrà semplicemente utilizzare le mosse più potenti dei nostri Pokémon, visto che non si potrà sfruttare la sua debolezza.

Una volta sconfitta la vostra terza palestra, potrete farvi ubbidire dai Pokémon selvatici catturati fino al livello 35. La vostra prossima destinazione dovrebbe essere Garrafopoli, gestita dal Capopalestra Algaro.