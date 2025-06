I Saldi Estivi di Steam sono un appuntamento fisso per ogni videogiocatore che si rispetti. Fino al 10 luglio alle ore 19:00, la piattaforma Valve è invasa da migliaia di sconti, e tra le miriadi di offerte è facile farsi prendere la mano o, al contrario, lasciarsi sfuggire qualche titolo interessante.

I giochi in offerta sono tanti, come sempre, e non è facile orientarsi all'interno della sconfinata libreria di Steam per trovare il titolo ideale da recuperare.

Abbiamo setacciato le offerte per voi, selezionando sette titoli che, a nostro avviso, potrebbero non essere sulla vostra lista degli acquisti, ma che meritano decisamente una chance, specialmente al prezzo attuale.

Ecco sette giochi che, durante questi Saldi Estivi di Steam, potrebbero rappresentare un acquisto intelligente e appagante:

Tainted Grail: The Fall of Avalon

Prezzo originale: 43,99€

Prezzo scontato: 35,19€ (sconto del 20%)

Questo RPG oscuro, ispirato alla mitologia arturiana ma con un twist molto più cupo, offre un'esperienza di gioco profonda e impegnativa. Se amate le atmosfere opprimenti e la narrativa complessa, un'occhiata è d'obbligo. Non è un gioco per tutti, ma per chi cerca una sfida e un mondo denso di lore, è un'occasione da cogliere.

Lies of P

Prezzo originale: 59,99€

Prezzo scontato: 29,99€ (sconto del 50%)

Un soulslike che prende ispirazione dalle fiabe di Pinocchio e si trasforma in un'esperienza brutale e affascinante. Con un design artistico eccezionale e un sistema di combattimento appagante, Lies of P ha saputo conquistare molti. Al 50% di sconto, è il momento perfetto per tuffarsi in questa oscura rivisitazione di un classico anche per esplorare il recente DLC appena uscito.

Death Stranding Director's Cut

Prezzo originale: 39,99€

Prezzo scontato: 15,99€ (sconto del 60%)

L'opera di Hideo Kojima è stata divisiva, ma la Director's Cut offre l'esperienza definitiva, con miglioramenti e contenuti aggiuntivi. Se non l'avete mai provato o volete rivisitarlo con tutti i crismi, a questo prezzo è ottimo anche per essere pronti ad affrontare Death Stranding 2 quando vorrete.

Black Myth Wukong

Prezzo originale: 59,99€

Prezzo scontato: 47,99€ (sconto del 20%)

Questo attesissimo action RPG basato sul classico romanzo cinese "Viaggio in Occidente" ha catturato l'attenzione di molti per la sua grafica mozzafiato e il sistema di combattimento graffiante. È la prima volta che c'è uno sconto del genere, e il 20% di sconto è un'opportunità da valutare per chi è convinto di volerci mettere le mani sopra.

Monster Hunter Wilds

Prezzo originale: 69,99€

Prezzo scontato: 55,99€ (sconto del 20%)

L'ultimo capitolo della celebre serie di Capcom promette ha portato l'esperienza di caccia a un nuovo livello, con mondi ancora più vasti e dinamici. In attesa delle altre novità in arrivo, potete entrare nel territorio di caccia al miglior prezzo finora su Steam.

Kingdom Come Deliverance 2

Prezzo originale: 59,99€

Prezzo scontato: 47,99€ (sconto del 20%)

Il seguito del GDR medievale di Warhorse Studios, famoso per il suo realismo e la sua immersione storica. Se avete amato il primo Kingdom Come: Deliverance o siete appassionati di giochi di ruolo che non scendono a compromessi sulla verosimiglianza storica, questo sconto sulla prenotazione potrebbe essere l'occasione per bloccare il vostro accesso a una nuova avventura nella Boemia del XV secolo.

Metaphor: ReFantazio

Prezzo originale: 69,99€

Prezzo scontato: 41,99€ (sconto del 40%)

Se siete fan dei giochi di ruolo giapponesi con un forte focus sulla narrazione, sui personaggi e uno stile inconfondibile, il 40% di sconto rende l'acquisto di Metaphor: ReFantazio decisamente interessante per un titolo che è stato una delle rivelazioni dello scorso anno.



Questi sette titoli offrono spunti interessanti che vanno al di là delle solite raccomandazioni. I Saldi Estivi di Steam sono un'ottima occasione per espandere la propria libreria e provare qualcosa di diverso. E se volete acquistare alcuni di questi giochi su console, potete scoprirli su Amazon al miglior prezzo.