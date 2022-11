Cari lettori di SpazioGames, vi diamo il benvenuto alla nostra serie di guide dedicata ai titoli principali della nona generazione di Pokémon. Stiamo parlando, ovviamente, di Pokémon Scarlatto e Violetto, disponibili in esclusiva su Nintendo Switch.

In questa breve guida vi spiegheremo dove trovare Ditto in Pokémon Scarlatto e Violetto.

Dove trovare Ditto in Pokémon Scarlatto e Violetto

Ditto è uno dei Pokémon più ricercati di ogni generazione di giochi Pokémon, e Pokémon Scarlatto e Violetto non fanno eccezione. Ditto non è desiderato perché si tratta di un Pokémon particolarmente prestante per il competitivo, né perché sia un Pokémon particolarmente potente per aiutarsi nel corso delle missioni principali.

Il motivo per cui Ditto è così agognato è che si tratta dell’unico Pokémon in grado di produrre Uova in accoppiata con qualsiasi altra specie di Pokémon, indipendentemente dal gruppo Uova di cui l’altro Pokémon fa parte.

Così, invece di dover catturare una coppia di esemplari per ogni specie di Pokémon, basta avere un Ditto ed il Pokémon che ci interessa per poter avere da loro delle Uova. Inoltre, Ditto è l’unico Pokémon che può far produrre Uova anche a Pokémon senza sesso o che non hanno varianti di sesso differente.

In Pokémon Scarlatto e Violetto possiamo trovare Ditto nelle zone Area 2 Ovest e Area 3 Ovest.

C’è un altro fattore di cui tenere conto: spesso Ditto si nasconderà spacciandosi per altri Pokémon. Potreste quindi entrare in battaglia con un Pokémon qualsiasi della zona, solo per scoprire, dopo un turno, che si trattava in realtà di un Ditto mimetizzato.

Questo non significa che dovrete necessariamente girare alla cieca: ci sono infatti esemplari di Ditto che si aggirano per la zona conservando la loro forma originale, dunque tenete gli occhi aperti!