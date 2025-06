Anche se il mese di giugno sta per concludersi ufficialmente, le sorprese per chi ama i videogiochi non sono ancora finite, con un nuovo evento estivo in arrivo già a partire da questa settimana.

Nelle scorse ore è stato infatti svelato ufficialmente il Bandai Namco Summer Showcase, una presentazione particolarmente ambiziosa e che sarà ricca di nuovi videogiochi pubblicati dal publisher.

Oltre ad aggiornamenti su tantissimi videogiochi già annunciati – ma anche per quelli già disponibili sul mercato, come Tekken 8 (che trovate su Amazon) – Bandai Namco ha confermato che ci sarà spazio per un videogioco inedito basato sull'anime e manga My Hero Academia.

Un annuncio che secondo molti fan potrebbe essere un terzo capitolo della saga picchiaduro One's Justice, ma ovviamente c'è la possibilità che il publisher ci stupisca con una produzione totalmente originale.

Di seguito trovate una lista completa con tutti i videogiochi che saranno effettivamente presenti al Bandai Namco Summer Showcase:

Bandai Namco Summer Showcase | Tutti i giochi confermati

Nuovo gioco di My Hero Academia

Code Vein II

Death Note Killer Within

Digimon Story Time Stranger

Everybody's Golf Hot Shots

Little Nightmares III

Patapon 1 + 2 Replay

Shadow Labyrinth

Super Robot Wars Y

Tekken 8

The Blood of Dawnwalker

Towa and the Guardians of the Sacred Tree

Tra i più interessanti segnaliamo sicuramente The Blood of Dawnwalker, nuovo ambizioso gioco di ruolo sviluppato dal director di The Witcher 3, ma come potete vedere voi stessi ci sarà tanta carne al fuoco durante lo showcase.

L'evento potrà essere seguito in diretta il 2 luglio 2025 dalle ore 21.00 italiane: Bandai Namco trasmetterà il tutto sul proprio canale YouTube ufficiale al seguente indirizzo.

Non sappiamo ancora se questa sia effettivamente la lista completa di titoli o la durata complessiva dell'evento, ma possiamo invitarvi già da ora a segnare l'appuntamento sul calendario, qualora uno o più giochi presenti in elenco dovessero attirare la vostra attenzione.

Se dovessero arrivare ulteriori novità sul Bandai Namco Summer Showcase, vi informeremo come sempre sulle nostre pagine.