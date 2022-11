Come fare le Uova in Pokémon Scarlatto e Violetto

Cari lettori di SpazioGames, vi diamo il benvenuto alla nostra serie di guide dedicata ai titoli principali della nona generazione di Pokémon. Stiamo parlando, ovviamente, di Pokémon Scarlatto e Violetto, disponibili in esclusiva su Nintendo Switch.

In questa breve guida vi spiegheremo come ottenere le Uova in Pokémon Scarlatto e Violetto.

Come ottenere le Uova in Pokémon Scarlatto e Violetto

Pokémon Scarlatto e Violetto hanno introdotto svariate novità per la storica serie targata Nintendo. Oltre alle moltissime meccaniche inedite introdotte, i due giochi hanno anche rivisitato e cambiato profondamente meccaniche che già conoscevamo.

Tra queste ci sono le Uova. In Pokémon Scarlatto e Violetto, infatti, non esiste una Pensione Pokémon; se un tempo occorreva lasciare due Pokémon alla pensione, appartenenti alla stessa specie ma di sessi opposti oppure un Pokémon qualsiasi (tranne i leggendari) e Ditto, adesso per ottenere le Uova dovrete eseguire una procedura completamente diversa.

In Pokémon Scarlatto e Violetto, le Uova sono associate ai picnic. Vi basterà dare avvio ad un picnic, avendo in squadra due Pokémon compatibili, e dopo poco tempo comincerete a trovare Uova nel cesto da picnic.

In uno stesso picnic potrete trovare diverse Uova, che verranno inviate tutte al vostro box. Se vi servono quindi più Pokémon della stessa specie, prolungate il vostro picnic, girando nei dintorni o facendo panini, e controllate di tanto in tanto il cestello.

Se questa meccanica velocizza di molto l’arrivo delle Uova, necessita comunque di qualche accorgimento. Le Uova possono essere fatte solo da Pokémon compatibili tra loro, ma dato che è molto più semplice utilizzare Ditto per fare Uova, potreste trovarvi nella situazione di avere cinque Pokémon in squadra (oltre a Ditto), con le potenziali Uova che potrebbero arrivare da qualsiasi Pokémon.

Non c’è un modo per evitare questo inghippo se non quello di avere in squadra soltanto i Pokémon di vostro interesse. Fortunatamente, dato che si possono cambiare i Pokémon in squadra in qualsiasi momento dal menù di pausa, si tratta comunque di perdere una manciata di secondi, con il bonus di avere, rispetto a prima, molte più uova in meno tempo. Provare per credere!