Leggendari in Pokémon Scarlatto e Violetto: dove trovarli e come catturarli

Cari lettori di SpazioGames, vi diamo il benvenuto alla nostra serie di guide dedicata ai titoli principali della nona generazione di Pokémon. Stiamo parlando, ovviamente, di Pokémon Scarlatto e Violetto, disponibili in esclusiva su Nintendo Switch.

In questa breve guida vi spiegheremo dove trovare e come catturare i Pokémon leggendari di Pokémon Scarlatto e Violetto. Per la natura stessa di questa guida, vi avvisiamo che ci saranno inevitabilmente degli spoiler, per cui non proseguite oltre se volete scoprire tutto da soli.

Attenzione: questa guida contiene spoiler da Pokémon Scarlatto e Violetto.

Come catturare i Pokémon leggendari in Pokémon Scarlatto e Violetto

Come da tradizione, anche in Pokémon Scarlatto e Violetto non mancano i Pokémon leggendari da catturare. Per i pochi che non lo sapessero, i Pokémon leggendari sono creature uniche, che possono essere incontrate solamente una volta per gioco; per questo è fondamentale prepararsi adeguatamente alla loro cattura, dato che non avremo una seconda possibilità.

Fatta questa doverosa premessa, adesso vedremo come catturare ciascun leggendario attualmente disponibile nei giochi.

Come catturare Miraidon e Koraidon in Pokémon Scarlatto e Violetto

Miraidon e Koraidon sono i leggendari di copertina, e sono esclusivi per ciascuna versione di gioco; vale a dire che potrete catturare Miraidon solamente in Pokémon Violetto e Koraidon solamente in Pokémon Scarlatto.

Come ormai saprete, questi Pokémon vengono affidati a voi fin dall’inizio dell’avventura, ma non potranno combattere fin da subito. Potrete aggiungerli alla vostra squadra solamente completando la storia del gioco, dopo che il Pokémon avrà recuperato tutte le sue forze.

C’è però la possibilità di catturare un secondo esemplare di Miraidon e Koraidon: per ottenerlo, dovrete tornare sul fondo della voragine di Paldea, all’interno del laboratorio. Qui troverete il secondo esemplare ad aspettarvi, e potrete catturarlo in una regolare battaglia.

Come catturare i quattro leggendari minori in Pokémon Scarlatto e Violetto

Oltre a Miraidon e Koraidon, in Pokémon Scarlatto e Violetto ci sono attualmente quattro leggendari minori, che possono essere catturati eseguendo azioni specifiche nella regione di Paldea. I passaggi da eseguire sono gli stessi per tutti e quattro: dovrete trovare i paletti disseminati lungo tutta la regione per poter aprire il santuario che conduce a ciascun leggendario.

Se volete vedere tutte le location dei paletti e dei santuari, vi consigliamo di vedere questo video.

Dove trovare e come catturare Wo-Chien in Pokémon Scarlatto e Violetto

Per Wo-Chien, dovrete recuperare i paletti viola e raggiungere il suo santuario, che si trova nella zona sud di Paldea.

Dove trovare e come catturare Chien-Pao in Pokémon Scarlatto e Violetto

Per Chien-Pao, avrete bisogno di recuperare i paletti gialli; il suo santuario si trova nella zona ovest di Paldea.

Dove trovare e come catturare Ting-Lu in Pokémon Scarlatto e Violetto

Ting-Lu si trova nella zona sud di Paldea, e per liberarlo avrete bisogno di recuperare i paletti di colore verde.

Dove trovare e come catturare Chi-Yu

Chi-Yu si trova anch’esso nella zona sud di Paldea, ma per liberarlo dovrete prima raccogliere i paletti di colore blu.