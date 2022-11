Guida alle evoluzioni speciali in Pokémon Scarlatto e Violetto

Cari lettori di SpazioGames, vi diamo il benvenuto alla nostra serie di guide dedicata ai titoli principali della nona generazione di Pokémon. Stiamo parlando, ovviamente, di Pokémon Scarlatto e Violetto, disponibili in esclusiva su Nintendo Switch.

In questa breve guida vi spiegheremo tutte le evoluzioni speciali di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Evoluzioni speciali in Pokémon Scarlatto e Violetto

Come tutti saprete, i Pokémon cambiano forma salendo di livello: questo fenomeno, chiamato evoluzione, è una delle meccaniche fondamentali della serie. Normalmente, il processo è abbastanza semplice: basta accumulare esperienza livello dopo livello ed il Pokémon si evolverà una volta raggiunto un livello predeterminato per la sua specie.

Non sempre però le cose sono così semplici: ci sono molti Pokémon che si evolvono solo a particolari condizioni – che possono essere l’utilizzo di pietre speciali, l’apprendimento di una mossa, il livello di amicizia o altro ancora.

Per questo abbiamo raccolto qui di seguito tutte queste casistiche particolari, divise in base alla meccanica di evoluzione. Se state cercando di fare evolvere un Pokémon ma l’avanzamento di livello sembra non bastare, controllate di seguito di cosa potrebbe avere bisogno.

Evoluzioni tramite pietre

In questi casi, vi basterà semplicemente avere il Pokémon e la Pietra in questione; usatela su di lui dal menù e si evolverà immediatamente.

Evee + Pietrafocaia = Flareon

Growlithe + Pietrafocaia = Arcanine

Capsakid + Pietrafocaia = Scovillain

Eevee + Pietraidrica = Vaporeon

Shellder + Pietraidrica = Cloyster

Pikachu + Pietratuono = Raichu

Eevee + Pietratuono = Jolteon

Magneton + Pietratuono = Magnezone

Tadbulb + Pietratuono = Bellibolt

Eevee + Pietrafoglia = Leafeon

Petilil + Pietrasolare = Lilligant

Sunkern + Pietrasolare = Sunflora

Eevee + Pietragelo = Glaceon

Cetoddle + Pietragelo = Cetitan

Crabrawler + Pietragelo = Crabominable

Jigglypuff + Pietralunare = Wigglytuff

Floette + Pietrabrillo = Florges

Murkrow + Neropietra = Honchkrow

Misdreavus + Neropietra = Mismagius

Kirlia (maschio) + Pietralbore = Gallade

Snorunt (femmina) + Pietralbore = Froslass

Pokémon che richiedono oggetti specifici per evolversi

Il funzionamento è lo stesso delle Pietre, a cambiare è solamente l’oggetto, che dovrete sempre utilizzare sul Pokémon dall’apposito menù.

Sinistea (forma autentica) + Teiera crepata = Polteageist (forma autentica)

Sinistea (forma contraffatta) + Teiera rotta = Polteageist (forma contraffatta)

Applin + Dolcepomo = Appletun

Applin + Aspropomo = Flapple

Charcadet + Armatura fausta = Armarouge

Charcadet + Armatura infausta = Ceruledge

Gimmighoul + 999 Monete di Gimmighoul = Gholdengo

Pokémon che richiedono condizioni specifiche in battaglia

Questi Pokémon richiedono di compiere determinate azioni nel corso di una battaglia per potersi poi evolvere.

Bisharp + Leader’s Crest (oggetto assegnato al Pokémon, non lo abbiamo ancora trovato ma in italiano potrebbe chiamarsi qualcosa come Stemma del Capo)+ sconfiggi altri 3 Bisharp che possiedono Leader’s Crest = Kingambit

Primeape + usa Pugno furibondo 20 volte = Annihilape

Pokémon che richiedono di giocare in multiplayer

Questi Pokémon possono evolversi solo durante il corso di una sessione multiplayer, locale o online.

Finizen + salire a liv. 38 o superiore in multiplayer = Palafin

Pokémon che richiedono un alto livello di amicizia

Per aumentare il livello di amicizia vi basterà utilizzare abitualmente il Pokémon in squadra, piano piano il suo affetto per voi aumenterà.

Eevee + amicizia = Espeon (di giorno)

Eevee + amicizia = Umbreon (di notte)

Eevee + amicizia + conosce almeno una mossa Folletto = Sylveon

Pichu + amicizia = Pikachu

Igglybuff + amicizia = Jigglypuff

Chansey + amicizia = Blissey

Azurill + amicizia = Marill

Riolu + amicizia = Lucario (di giorno)

Pokémon che richiedono di camminare con “mandare avanti”

Per fare evolvere questi Pokémon, dovrete utilizzare la funzione “mandare avanti” mentre state esplorando Paldea. Vi basterà premere il tasto R per farlo: i Pokémon cammineranno insieme a voi. Si evolveranno al primo passaggio di livello successivo al raggiungimento del numero di passi necessario.

Pawmo + 1000 passi = Pawmot

Bramblin + 1000 passi = Brambleghast

Rellor + 1000 passi = Rabsca

Pokémon che richiedono l’apprendimento di una mossa

Questi Pokémon si evolveranno soltanto dopo aver appreso una specifica mossa.

Eevee + amiciza + una qualsiasi mossa Folletto = Sylveon

Girafarig + Doppioraggio (può impararla al liv. 32) = Farigiraf

Dunspace + Ipertrapano (può impararla al liv. 32) = Dudunsparce

Bonsly + Mimica (può impararla al liv. 16) = Sudowoodo

Steenee + Pestone (può impararla al liv. 28) = Tsareena

Pokémon che richiedono un momento specifico della giornata

Questi Pokémon possono evolversi soltanto in un momento specifico della giornata; talvolta, questa condizione deve essere realizzata insieme ad altre, dunque assicuratevi che sia tutto a posto.

Sneasel + Affilartigli (oggetto tenuto dal Pokémon) = Weavile (di notte)

Eevee + amicizia = Espeon (di giorno)

Eevee + amicizia = Umbreon (di notte)

Riolu + amicizia = Lucario (di giorno)

Happiny + Pietraovale (oggetto tenuto dal Pokémon) = Chansey (di giorno)

Yungoos + liv. 20 = Gumshoos (di giorno)

Rockruff + liv. 25= Lycanroc forma giorno (di giorno)

Rockruff + liv. 25 = Lycanroc forma notte (di notte)

Rockruff con abilità Mente Locale + liv. 25 = Lycanroc forma crepuscolo (tra le 19:00 e le 20:00)

Fomantis + liv. 34 = Lurantis (di giorno)

Greavard + liv. 30 = Houndstone (di notte)

Pokémon che devono essere scambiati per evolversi

Haunter + scambio = Gengar

Slowpoke + Roccia di Re (oggetto assegnato al Pokémon) + scambio = Slowking

Scyther + Metalcopera (oggetto assegnato al Pokémon) + scambio = Scizor

Pokémon che si evolvono solo se di un sesso specifico