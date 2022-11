Cari lettori di SpazioGames, vi diamo il benvenuto alla nostra serie di guide dedicata ai titoli principali della nona generazione di Pokémon. Stiamo parlando, ovviamente, di Pokémon Scarlatto e Violetto, disponibili in esclusiva su Nintendo Switch.

In questa breve guida risponderemo ad una domanda che si staranno ponendo tutti i fan storici della serie: quanti Pokémon ci sono in Pokémon Scarlatto e Violetto?

Se avete seguito le avventure di Pokémon negli ultimi anni, saprete benissimo che, fin da Pokémon Sole e Luna, Game Freak ha deciso di non inserire più un PokéDex Nazionale completo all’interno dei suoi giochi.

Questo significa che, a differenza di quanto accadeva fino alla sesta generazione, nei nuovi giochi non sono più contenuti tutti i Pokémon esistenti (che ormai sono intorno ai 1000), ma “soltanto” una selezione di essi, che include creature inedite e ritorni dal passato della serie.

Pokémon Scarlatto e Violetto non fanno eccezione a questa nuova regola: nel PokéDex di Paldea potrete registrate tutte le creature originarie di questa regione, tra le quali troverete sia Pokémon mai visti prima che creature conosciute in altri continenti, ma non potrete trasferire o ottenere buona parte dei Pokémon delle altre regioni.

Nello specifico, il numero di creature attualmente disponibili in Pokémon Scarlatto e Violetto è 400, inclusi i Pokémon leggendari.

Si tratta di una cifra tutto sommato ragguardevole: nonostante manchino molti Pokémon all’appello, completare il PokéDex vi richiederà comunque molto tempo.

C’è inoltre la possibilità che, come accaduto anche in passato, Game Freak vada ad ampliare il PokéDex con nuove creature rese disponibili tramite futuri eventi e contenuti scaricabili, dunque il numero finale potrebbe facilmente aumentare.

Inoltre, nei 400 Pokémon sono inclusi, come dicevamo, molti ritorni dai titoli passati. Questo significa che ci sono buone possibilità che i vostri Pokémon preferiti siano comunque presenti nel PokéDex di Pokémon Scarlatto e Violetto. Anche in questo caso, comunque, è probabile che Game Freak andrà ad includere altri Pokémon delle vecchie generazioni con aggiornamenti futuri.