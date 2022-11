In che ordine completare le missioni in Pokémon Scarlatto e Violetto

Cari lettori di SpazioGames, vi diamo il benvenuto alla nostra serie di guide dedicata ai titoli principali della nona generazione di Pokémon. Stiamo parlando, ovviamente, di Pokémon Scarlatto e Violetto, disponibili in esclusiva su Nintendo Switch.

In questa breve guida vi spiegheremo in che ordine affrontare le missioni di Pokémon Scarlatto e Violetto.

In che ordine completare le missioni di Pokémon Scarlatto e Violetto

Ormai dovreste saperlo: Pokémon Scarlatto e Violetto sono i primi titoli open world della storica saga Nintendo; per la prima volta, i giochi ci metteranno di fronte a tre storyline da seguire, che potremo affrontare in qualsiasi ordine.

Non ci saranno quindi blocchi sulla mappa di Paldea, né vincoli narrativi: fin dall’inizio, potremo recarci in qualsiasi punto della mappa ed affrontare la missione che vogliamo.

Detto questo, c’è un fattore importante da tenere a mente: gli avversari del gioco, siano essi Capipalestra, membri del Team Star o Pokémon Titani, hanno un livello fisso. Questo significa che il loro livello non cambierà in base al momento in cui li andremo ad affrontare, ma rimarrà lo stesso indipendentemente da ciò che faremo.

Ci saranno quindi delle missioni per le quali non saremo ancora all’altezza, mentre per altre potrebbe capitare di arrivarci con un livello fin troppo alto, annullando quindi qualsiasi senso di sfida. Proprio per questo abbiamo pensato di fornirvi quello che secondo noi è il migliore ordine in cui completare le missioni di Pokémon Scarlatto e Violetto.

L’ordine migliore per le missioni di Pokémon Scarlatto e Violetto

Il Cammino dei Campioni: Aceria, Capopalestra di Moldulcia (Coleottero) Il Sentiero Leggendario: Klawd, Dominante delle scogliere (Roccia) Il Cammino dei Campioni: Brassius, Capopalestra di Los Tazones (Erba) Il Sentiero Leggendario: Bombirdier, Dominante dei cieli (Volante) Il Viale della Polvere di Stelle: Team Star Buio Il Cammino dei Campioni: Kissara, Capopalestra di Leudapoli (Elettro) Il Viale della Polvere di Stelle: Team Star Fuoco Il Sentiero Leggendario: Orthworm, Dominante del sottosuolo (Acciaio) Il Cammino dei Campioni: Algaro, Capopalestra di Garrafopoli (Acqua) Il Viale della Polvere di Stelle: Team Star Veleno Il Cammino dei Campioni: Ubaldo, Capopalestra di Mesturia (Normale) Il Cammino dei Campioni: Lima, Capopalestra di Neveria (Spettro) Il Sentiero Leggendario: Grandizanne, Dominante dei sismi (Terra) Il Cammino dei Campioni: Tulipa, Capopalestra di Las Brasas (Psico) Il Cammino dei Campioni: Grusha, Capopalestra della Sierra Nepada (Ghiaccio) Il Viale della Polvere di Stelle: Team Star Folletto Il Sentiero Leggendario: Dondozo e Tatsugiri, Dominanti dell’inganno (Drago) Il Viale della Polvere di Stelle: Team Star Lotta

Una volta terminate queste missioni, sbloccherete una missione finale per ciascuna storyline. Potrete affrontarle nell’ordine che preferite, perché il livello di difficoltà delle tre è praticamente lo stesso.