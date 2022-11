Pokémon Scarlatto e Violetto, consigli e trucchi per iniziare

Cari lettori di SpazioGames, vi diamo il benvenuto alla nostra serie di guide dedicata ai titoli principali della nona generazione di Pokémon. Stiamo parlando, ovviamente, di Pokémon Scarlatto e Violetto, disponibili in esclusiva su Nintendo Switch.

In questa guida vi andremo ad elencare quelli che sono i nostri consigli e qualche trucchetto per iniziare al meglio la vostra avventura nella regione di Paldea. Pokémon Scarlatto e Violetto sono infatti i primi titoli open-world della serie, dunque richiederanno un approccio differente rispetto a quello a cui eravamo abituati.

Esplorate Paldea

Per la prima volta nella storia della serie, Pokémon Scarlatto e Violetto offriranno un’esperienza open world. Dimenticate la progressione lineare offerta dagli ultimi episodi principali: dopo una breve sezione introduttiva, il gioco vi lascerà la più totale libertà su come proseguire, e non avrete vincoli ambientali a mettervi freni.

Questo significa, ovviamente, che sarete ben presto liberi di esplorare. Non siate timidi, dunque: esplorate ogni angolo della mappa di Paldea, e verrete compensati con nuovi Pokémon, oggetti rari e location che altrimenti non incontrereste nel corso della storia principale.

L’esplorazione di Paldea è uno degli aspetti più soddisfacenti del gioco, anche grazie alla possibilità di muoversi a bordo di Koraidon e Miraidon, che vi permetteranno di spostarvi velocemente e comodamente. Non lasciatevi sfuggire niente!

Allenate una squadra bilanciata

Pokémon Scarlatto e Violetto non sono titoli particolarmente ostici, ma ci sono alcune missioni che vi richiederanno più impegno di altre. Proprio per questo è importante allenare una squadra bilanciata, che sappia rispondere ad ogni esigenza.

Questo significa principalmente due cose: innanzitutto, ruotate frequentemente i Pokémon che utilizzate. Pur essendo sempre attivo il Condividi Esperienza (che permette ad ogni Pokémon nella squadra di ottenere esperienza da una lotta, indipendentemente dalla sua partecipazione alla stessa), utilizzare sempre gli stessi Pokémon comporterà il rischio di avere il resto della squadra a livelli sensibilmente inferiori, cosa che può rivelarsi problematica in certi contesti.

In secondo luogo, una squadra bilanciata significa anche utilizzare Pokémon di diversi Tipi. Sia i Capipalestra che i membri del Team Star sono specializzati in uno specifico Tipo di Pokémon; proprio per questo è importante poter sfruttare le loro debolezze e resistenze, rispondendo sempre con il giusto Tipo di Pokémon.

Alternate le tre quest

Un’altra novità per la serie introdotta da Pokémon Scarlatto e Violetto è la possibilità di seguire tre storyline nel gioco. Oltre alla classica sfida alle Palestre per diventare Campione di Paldea, potremo sfidare il Team Star e risolvere il problema dei Pokémon Titani.

Il gioco ci lascerà una totale libertà nel decidere come, quando e in che ordine affrontare le diverse missioni della storia principale. Il nostro consiglio, però, visto che il livello degli avversari e fisso e non si adatterà al vostro, è quello di alternare le tre quest, in modo da affrontare le missioni conservando il giusto livello di sfida.

Questo vale anche perché, continuando solamente una delle tre quest, potreste trovarvi presto ad un livello sensibilmente inferiori rispetto a quello dei vostri avversari, dunque completare altre missioni per rafforzarsi sarà sempre un’ottima idea.

Affrontate gli allenatori e i raid

Nella regione di Paldea incontrerete allenatori da battere e, ovviamente, i raid, che stavolta saranno contro Pokémon Teracristallizzati. Si tratta di ottime occasioni per allenare i nostri Pokémon, dunque non lasciatevele sfuggire per non farvi trovare impreparati dalle sfide che verranno.

I raid vi permetteranno, inoltre, di catturare il Pokémon Teracristallizzato se avrete successo nella battaglia.

Avrete una singola chance di catturarlo, dunque l’esito non è scontato; ma visto che si tratta spesso di Pokémon rari vi consigliamo di non lasciare niente di intentato.

Personalizzate il vostro avatar

Nel corso della vostra avventura a Paldea, potrete riempire il vostro armadio di accessori per personalizzare il vostro alter ego virtuale. L’editor per il vestiario del personaggio è particolarmente ricco in Pokémon Scarlatto e Violetto, dunque vi consigliamo di non tralasciare questa feature apparentemente secondaria, perché vi saprà divertire a suo modo.

Vi ricordiamo anche che, per la prima volta, i vestiti non saranno legati al genere del personaggio: potrete dunque vestire il vostro avatar come più vi piace, senza timore di vincoli legati al sesso scelto ad inizio avventura.