Sony ha rilasciato in sordina un nuovo aggiornamento per PS5 che introduce un elegante tema animato per il Welcome Hub, la schermata iniziale della console.

Dopo un primo lotto di temi arrivato lo scorso aprile, questa volta l’update porta una sola novità, ma di grande impatto visivo: uno sfondo animato ad alta risoluzione ispirato a Monster Hunter Wilds (gioco che trovate su Amazon).

Anche se si tratta di un’aggiunta limitata a un solo tema e confinata al Welcome Hub, gli utenti apprezzano comunque la possibilità di personalizzare ulteriormente l’esperienza visiva della console con immagini dinamiche.

Tuttavia, molti fan sperano ancora nel ritorno dei temi dinamici a tutto schermo, simili a quelli che erano disponibili su PS4, che offrivano un’immersione più completa nell’interfaccia.

Purtroppo, al momento Sony non sembra intenzionata a reintrodurli su PS5, ma c’è la speranza che con PS6 possano fare un grande ritorno.

L’aggiornamento non è stato pubblicizzato ufficialmente, ma chi accede al Welcome Hub noterà subito una notifica che segnala il nuovo tema.

Per chi non la vedesse ancora, non c’è motivo di preoccuparsi: Sony rilascia gli aggiornamenti in modo graduale, quindi arriverà presto anche per tutti gli altri utenti.

Da ricordare che, oltre a questi temi animati, gli utenti possono già impostare come sfondo statico immagini tratte da screenshot di gioco, ma un tema animato ufficiale ad alta qualità come questo rappresenta un significativo upgrade estetico per PS5.

Restando in casa PlayStation, avete letto che Sony ha appena deciso di aumentare ancora il prezzo dei suoi videogiochi digitali, ma che l'Italia è salva?

Ma non solo: scopriamo quali sono i videogiochi in uscita su PS5 nel corso del mese. Segnate le date sul calendario, saranno settimane ricche.

Infine, molte PS5 sarebbero destinate a "rompersi", ma a quanto pare c'è un perché. I dettagli li trovate nella nostra notizia.