Endgame di Pokémon Scarlatto e Violetto: cosa fare dopo la fine del gioco

In questa breve guida vi spiegheremo cosa potete fare nell’endgame di Pokémon Scarlatto e Violetto. Inutile dire che ci saranno spoiler in questa guida, dunque non leggete oltre se volete scoprire tutto da soli.

Attenzione! Questa guida include spoiler da Pokémon Scarlatto e Violetto.

Proseguite la lettura solo se avete finito il gioco.

Cosa fare nell’endgame di Pokémon Scarlatto e Violetto

Come da tradizione, la fine dell’avventura principale in Pokémon Scarlatto e Violetto sblocca nuova attività da completare nella regione di Paldea.

Ovviamente, il primo passo da compiere è completare le tre storyline principali del gioco, le quali daranno accesso ad una quarta storyline, che vi porterà a vedere il finale. A questo punto potrete finalmente dedicarvi ad esplorare ogni angolo di Paldea, se già non lo avete fatto, per scoprirne ogni singolo segreto.

Vediamo insieme cosa c’è da fare.

Rematch delle palestre

La prima missione dell’endgame è quella di sfidare nuovamente tutte le palestre del gioco. Potrete quindi affrontare gli otto Capopalestra una seconda volta, ma state bene attenti: le loro squadre saranno notevolmente potenziate rispetto alla prima volta che li avete incontrati.

Detto questo, conserveranno le stesse specializzazioni a livello di Tipo Pokémon, dunque dovreste già conoscere le loro debolezze e i loro punti di forza, che non sono cambiati per questo secondo combattimento.

Torneo della scuola

Dopo aver completato il rematch delle palestre, sbloccherete un’altra attività, il torneo della scuola.

Recandovi all’accademia, potrete combattere in questo torneo, dove affronterete quattro avversari. Vincendo il torneo otterrete preziose ricompense, sbloccherete i raid a 5 stelle e in più avrete la possibilità di ripeterlo quante volte volete: ogni volta verranno scelti casualmente avversari differenti, e potrebbero capitarvi anche professori, Superquattro e così via.

Rematch con il Team Star

Non si tratta di una vera e propria missione, ma una volta al giorno potrete affrontare di nuovo i leader del Team Star.

Si tratta di una buona occasione per allenare i vostri Pokémon, dato che le loro squadre adesso saranno di livello molto più alto.

Raid a 5 e 6 stelle

Dopo aver completato il torneo della scuola, potrete finalmente trovare raid a 5 stelle nella regione di Paldea. Completandone un po’ sbloccherete anche i raid a 6 stelle, che cominceranno a comparire su tutta la mappa.

Catturare le forme paradosso e i leggendari

Un’altra cosa da fare è tornare nella voragine di Paldea, dove potrete catturare le forme paradosso di alcuni Pokémon. Non dimenticate che, inoltre, potrete trovare un secondo esemplare da catturare di Koraidon (Pokémon Violetto) o Miraidon (Pokémon Scarlatto) nel laboratorio in fondo alla voragine!

Oltre a questo, ci sono altri quattro Pokémon leggendari sparsi sulla mappa. Potreste averli già catturati, in realtà, ma visto che il percorso per arrivare a loro non è semplice potreste non avere neanche notato i loro santuari; anche per questo, abbiamo realizzato un’apposita guida.

Completare il PokéDex

L’ultima attività da completare è anche la più ovvia: il completamento del PokéDex è l’impresa più ardua ma anche più soddisfacente del gioco. Catturando tutte e 400 le specie di Pokémon attualmente disponibili avrete raggiunto il coronamento del sogno di ogni maestro di Pokémon.

Come se questo non bastasse, verrete anche ricompensati con il Cromamuleto, uno speciale oggetto che aumenterà incredibilmente le vostre possibilità di incontrare Pokémon shiny!