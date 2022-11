Cari lettori di SpazioGames, vi diamo il benvenuto alla nostra serie di guide dedicata ai titoli principali della nona generazione di Pokémon. Stiamo parlando, ovviamente, di Pokémon Scarlatto e Violetto, disponibili in esclusiva su Nintendo Switch.

In questa breve guida vi illustreremo come muovervi a Paldea grazie all’aiuto di una pratica mappa interattiva.

La mappa interattiva di Paldea in Pokémon Scarlatto e Violetto

Come sicuramente saprete, Pokémon Scarlatto e Violetto sono i primi titoli open world della serie Pokémon. Questo significa che, dopo un breve tutorial iniziale, potrete muovervi a piacimento in tutta la regione di Paldea, senza un ordine specifico da seguire nella storia.

Questa libertà potrebbe essere spiazzante, soprattutto per chi era abituato alla linearità della serie, che finora ha sempre accompagnato gli allenatori per mano nello scoprire le regioni di gioco passo dopo passo.

Proprio per questo potrebbe esservi utile fare riferimento a questa mappa interattiva, che vi segnala praticamente ogni possibile elemento d’interesse in tutta Paldea.

Una volta aperta la mappa, potrete utilizzare il menù a tendina sulla sinistra per decidere quali simboli volete che compaiano su di essa: in questo modo vi sarà più semplice trovare quello che state cercando.

Potete cercare su di essa praticamente qualsiasi cosa, dagli oggetti comuni agli oggetti rari, dalle località ai Pokémon. In questo modo non rischierete di perdevi qualcosa nelle vostre esplorazioni, e potrete trovare immediatamente quello che state cercando nel caso in cui ve lo foste perso.

Attualmente, la mappa sta ancora venendo aggiornata in base alle nuove scoperte che vengono fatte ogni giorno; se dunque ancora non trovate qualcosa su di essa, provate ad aspettare un po’ prima di tornare a controllare, potreste trovarla entro breve tempo.

» Visualizza la mappa interattiva di Paldea «