Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente | Guida

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono i due rifacimenti degli originali Pokémon Diamante e Perla usciti nel 2006 su Nintendo DS. Disponibili su Nintendo Switch dal 18 novembre 2021, i due giochi riprendono fedelmente la storia dei capitoli originali, proponendo però un comparto grafico aggiornato e arricchendo il gameplay con nuove meccaniche viste nei giochi Pokémon più recenti.

Se siete già pronti a partire a caccia dei vostri prossimi Pokémon, noi di SpazioGames abbiamo dato il via a una serie di ricche guide che vi aiuteranno nel vostro percorso: troverete consigli pratici per iniziare, guide alla cattura dei diversi Pokémon, suggerimenti su come sconfiggere i capipalestra, indicazioni su dove trovare i Pokémon Leggendari e pratiche guide per le nature, le debolezze e le resistenze dei Pokémon.

Questa pagina hub sarà aggiornata costantemente con i link a nuove guide, via via che saranno pubblicate dalla nostra redazione.

Guide introduttive al gioco

Prima di tutto, vediamo insieme quelle che sono le strategie e le conoscenze fondamentali per muovere i primi passi all’interno dei due giochi. Scopriamo quindi come scegliere i propri starter, quali sono le differenze tra i giochi e come orientarsi nel mondo di Pokémon.

Guide ai Pokémon

Dedichiamoci ai protagonisti dei giochi: i Pokémon! Vediamo come scovare, ottenere e far evolvere i più richiesti, compresi gli affascinanti Pokémon Leggendari.

Dove trovare e come ottenere i Pokémon Leggendari

Come ottenere Mew e Jirachi

Come ottenere Riolu e Lucario

Come ottenere Manaphy e Phione

Come ottenere Arceus

Come ottenere Rotom

Come ottenere Eevee, Leafeon e Glaceon

Come ottenere Cresselia

Come ottenere Ditto

Come ottenere Spiritomb

Guide ai capipalestra

Se volete diventare dei leggendari allenatori Pokémon, dovete vedervela con un po’ di capipalestra a Sinnoh. Vediamoli uno per uno e mandiamoli al tappeto.

Come battere Pedro, palestra Mineropoli

Come battere Gardenia, palestra Evopoli

Come battere Marzia, palestra Rupepoli

Come battere Omar il Distruttore, palestra Pratopoli

Come battere Fannie, palestra Cuoripoli

Come battere Ferruccio, palestra Canalipoli

Come battere Bianca, palestra Nevepoli

Come battere Corrado, palestra Arenipoli

Come battere i Superquattro e il campione Camilla