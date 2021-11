Come battere Omar il Distruttore, Capopalestra di Pratopoli in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Bentornati alle nostre guide dedicate a Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, gli ultimi capitoli della popolare serie da poco resi disponibili in esclusiva Nintendo Switch. In questa serie di articoli, vi illustreremo le migliori strategie per sconfiggere gli avversari più forti del gioco, dai capipalestra alla Lega Pokémon, arrivando fino al Campione.

In questa breve guida vi spiegheremo come battere Omar il Distruttore, Capopalestra di Pratopoli, che vi consegnerà la vostra quarta medaglia.

Come battere Omar il Distruttore, Capopalestra di Pratopoli in Diamante Lucente e Perla Splendente

La Palestra di Pratopoli è la quarta che andrete ad affrontare nella vostra avventura. Essa è basata sul Tipo Acqua e vi metterà di fronte ad un semplice puzzle per arrivare ad affrontare Omar. L’enigma è semplicissimo: dovrete soltanto affrontare gli allenatori e premere alcuni pulsanti in grado di alzare ed abbassare il livello dell’acqua. Non ci sono molte scelte, dunque presto arriverete ad Omar.

Quando finalmente affronterete Omar, egli vi sfiderà con questa squadra:

Gyarados liv. 27 (Acqua/Volante)

Quagsire liv. 27 (Acqua/Terra)

Floatzel liv. 30 (Acqua)

State particolarmente attenti a Quagsire, in quanto il suo doppio Tipo gli permette di essere invulnerabile alle mosse di Tipo Elettro. Anche Floatzel ha un asso nella manica grazie alla mossa Gelodenti (Ghiaccio), superefficace contro il Tipo Erba.

Per quanto riguarda la vostra squadra, se avete scelto Turtwig ad inizio avventura dovreste ormai avere un Torterra in grado di darvi manforte nella lotta. Considerando che le debolezze del Tipo Acqua sono Erba ed Elettro, potete catturare per l’occasione anche Budew (Erba, Percorso 204, 212), Cherubi (Erba, alberi da miele), Shinx (Elettro, Percorso 202, 204, 218) e Pachirisu (Elettro, Percorso 205).

Dopo aver sconfitto Omar, potrete utilizzare la MN Scacciabruma al di fuori delle battaglie. Essa vi permetterà di ripulire le zone nebbiose presenti sulla mappa. Omar vi regalerà inoltre la MT 55, Idrovampata, una mossa di Tipo Acqua che infligge il doppio del danno ad un avversario con meno di metà PV rimasti.

La ricompensa principale, però, sarà ovviamente la vostra quarta medaglia, che vi consentirà di proseguire nella vostra avventura.