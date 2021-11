Continua la nostra caccia ai Pokémon Leggendari di Sinnoh. Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, ultimi capitoli della popolare serie appena arrivati in esclusiva Nintendo Switch, nascondono un ragguardevole numero di Pokémon Leggendari, alcuni dei quali non sono affatto semplici da ottenere.

In questa breve guida vi spiegheremo come ottenere Arceus, sicuramente uno dei Pokémon più ricercati di tutta la saga a causa delle poche volte in cui è stato reso disponibile dalla stessa Nintendo.

Per la nostra guida su tutti gli altri leggendari, il link che state cercando è questo.

Come ottenere Arceus in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Purtroppo, proprio come negli originali Diamante e Perla, non c’è alcun modo di ottenere Arceus direttamente nei remake. Allo stato attuale, l’unico metodo sarebbe importarlo da Pokémon Home, dunque sfruttando il trasferimento dai vecchi titoli della serie.

Che sia l'occasione per portare Arceus anche in Diamante e Perla?

Arceus è una creatura atipica all’interno della mitologia Pokémon, in quanto riveste un ruolo simile a quello di una divinità; possiede inoltre la peculiarità di potersi manifestare in ben diciotto forme, una per ogni tipologia di Pokémon esistente.

Come dicevamo, attualmente non ci sono metodi “legali” per ottenere Arceus in Diamante Lucente e Perla Splendente, anche se nei titoli sono presenti alcuni indizi che potrebbero far pensare ad un futuro evento legato al Pokémon, proprio come era accaduto, per chi se lo ricorda, per i capitoli originali.

Quel che è certo, però, è che l’imminente rilascio di Leggende Pokémon: Arceus potrebbe essere l’occasione ideale per reintrodurre il Pokémon Leggendario all’interno della serie, magari con la possibilità di ottenerlo poi anche in Diamante Lucente e Perla Splendente. In tal caso, noi saremo come sempre lì per riferirvelo.