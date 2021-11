Come ottenere Eevee, Glaceon e Leafeon in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Bentornati nella nostra serie di guide dedicate a Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, ultimi titoli della popolare serie da poco usciti in esclusiva Nintendo Switch.

In questa breve guida vi illustreremo come ottenere uno dei Pokémon più iconici della saga, che pur non essendo un Pokémon Leggendario ha da tempo conquistato il cuore dei fan. Stiamo parlando di Eevee e di due delle sue evoluzioni, Leafeon e Glaceon. Scopriamo insieme come ottenerli.

Come ottenere Eevee in Diamante Lucente e Perla Splendente

Il primo, fondamentale passaggio per ottenere questi tre Pokémon è quello di ottenere il PokéDex Nazionale. Per farlo, dovremo innanzitutto completare il PokéDex di Sinnoh: per farlo, vi ricordiamo che vi basterà vedere ogni Pokémon, senza che sia necessario anche averli catturati tutti.

Qualora vi dovesse mancare il leggendario assente nella vostra versione (ricordiamo che Palkia e Dialga sono infatti esclusivi per ciascuna versione), vi basterà parlare con la nonna di Camilla dopo la fine del gioco per averlo nel PokéDex.

Una volta completato il PokéDex di Sinnoh, ci basterà parlare con il prof. Rowan a Sabbiafine per ottenere l’agognato upgrade.

Adesso dovrete recarvi a Cuoripoli, nella casa vicino al Pokémon Center. La ragazzina presente vi affiderà un Eevee, pronto ad accompagnarvi nelle vostre avventure.

Come ottenere Glaceon e Leafeon in Diamante Lucente e Perla Splendente

Per far evolvere Evee in Glaceon, dovrete quindi recarvi a Nevepoli, cercando una peculiare roccia fuori dalla città. Vi basterà fare avanzare di livello Eevee mentre rimanete nell’erba che circonda la roccia ed avrete il vostro Glaceon.

Se invece desiderate ottenere Leafon, la vostra destinazione sarà Bosco Evopoli. Nella zona nord-ovest della foresta troverete una strana roccia: fate avanzare di livello Eevee mentre vi trovate nell’erba circostante ed avrete il vostro Leafeon!

In entrambi i casi, è possibile far evolvere Eevee sia scontrandoci con Pokémon selvatici che utilizzando una Caramella Rara: a voi scegliere il metodo più conveniente.