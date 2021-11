Come battere Gardenia, Capopalestra di Evopoli in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Bentornati alle nostre guide dedicate a Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, gli ultimi capitoli della popolare serie da poco resi disponibili in esclusiva Nintendo Switch. In questa serie di articoli, vi illustreremo le migliori strategie per sconfiggere gli avversari più forti del gioco, dai capipalestra alla Lega Pokémon, arrivando fino al Campione.

In questa breve guida vi spiegheremo come battere Gardenia, la Capopalestra di Evopoli, seconda medaglia da ottenere per proseguire nell’avventura.

Come battere Gardenia, Capopalestra di Evopoli in Diamante Lucente e Perla Splendente

La palestra di Evopoli ruota intorno al Tipo Erba. Prima di poter affrontare Gardenia, dovrete trovare i quattro allenatori nascosti nella sua palestra: potrete notare le loro teste nascoste dalla vegetazione presente. Dopo averli affrontati tutti e quattro, Gardenia comparirà in fondo alla palestra, pronta a lottare con voi.

I suoi Pokémon sono, ovviamente, di Tipo Erba; farà spesso ricorso alla mossa Laccioerboso, in gradi di infliggere un danno che aumenta in base al peso dell’avversario. La sua squadra è così composta:

Cherubi liv. 19 (Erba)

Turtwig liv. 19 (Erba)

Roserade liv. 22 (Erba/Veleno)

Se avete cominciato la vostra avventura con Chimchar, avrete un forte vantaggio su Gardenia, visto che il Tipo Fuoco rientra tra le sue debolezze. Le altre sono Ghiaccio, Volante e Psichico. Degli aiuti possono essere Starly (incontrabile nei Percorsi 201, 202 e 203) e Abra (Percorso 203).

Se invece avete scelto Piplup potreste incontrare maggiori difficoltà, visto che il Tipo Erba rientra tra le sue debolezze.

Dopo aver sconfitto Gardenia, otterrete la possibilità di utilizzare la MN Taglio al di fuori delle battaglie, in modo da eliminare alcuni arbusti che bloccano il vostro cammino. Vi regalerà inoltre la potente MT 86, vale a dire la mossa Laccioerboso di cui abbiamo parlato precedentemente.

La ricompensa principale, però, sarà ovviamente la vostra seconda medaglia, che vi consentirà di proseguire nella vostra avventura.