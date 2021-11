Come ottenere Riolu e Lucario in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono pieni zeppi di Pokémon Leggendari da scovare e catturare, alcuni dei quali sono davvero ben nascosti e necessitano di un po’ di ingegno per essere scovati.

In questa breve guida vi spiegheremo i passaggi da seguire per ottenere i leggendari Riolu e Lucario.

Come ottenere Riolu in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Innanzitutto, dovremo recarci a Memoride, dove potremo ottenere la MN Surf dalla nonna di Camilla. Trattandosi di un evento legato alla storia del gioco, se non l’avete ancora ottenuta dovrete semplicemente continuare a giocare fino a che non raggiungerete questo punto. Una volta che avrete Surf, dovrete recarvi al Percorso 218 ed utilizzare Surf verso ovest per raggiungere Canalipoli.

Attraversate la città e raggiungete la parte in basso a sinistra della mappa. Qui troverete un marinaio, che si offrirà di portarvi ad una nuova location, Isola Ferrosa.

All’interno della grotta qui presente, salendo al secondo piano, troverete un individuo di nome Marisio, con cui dovrete unire le forze in una serie di incontri a due per debellare la presenza del Team Galassia dall’isola.

Fatto questo, Marisio vi consegnerà un Uovo, dal quale, dopo aver percorso un certo numero di passi tenendolo in squadra, nascerà presto il vostro Riolu.

Come ottenere Lucario in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Lucario è l’evoluzione di Riolu, ma per ottenerlo non vi basterà semplicemente fare avanzare di livello il Riolu che avete appena ottenuto. Innanzitutto, dovrete fare aumentare il suo affetto verso di voi: utilizzatelo in battaglia, fatelo uscire dalla Poké Ball, nutritelo con le bacche che preferisce.

Una volta che avrete raggiunto il giusto livello nel vostro livello di amicizia, non dovrete fare altro che fare avanzare di livello Riolu durante il giorno. A quel punto si evolverà in Lucario, e l’elusivo leggendario sarà finalmente vostro.