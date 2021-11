Come battere Marzia, Capopalestra di Rupepoli in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Bentornati alle nostre guide dedicate a Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, gli ultimi capitoli della popolare serie da poco resi disponibili in esclusiva Nintendo Switch. In questa serie di articoli, vi illustreremo le migliori strategie per sconfiggere gli avversari più forti del gioco, dai capipalestra alla Lega Pokémon, arrivando fino al Campione.

In questa breve guida vi spiegheremo come battere Marzia, la Capopalestra di Rupepoli, che vi consegnerà la terza medaglia della vostra avventura.

Come sconfiggere Marzia, Capopalestra di Rupepoli in Diamante Lucente e Perla Splendente

La Palestra di Rupepoli fa del Tipo Lotta il suo punto di forza. Per arrivare ad affrontare Marzia, dovrete prima sconfiggere gli altri allenatori presenti nella palestra; non potrete evitarli, in quanto per arrivare a Marzia dovrete liberare un percorso spostando delle rocce tenute a guardia proprio dagli altri allenatori.

Una volta che avrete liberato il percorso, potrete finalmente affrontare Marzia. La sua squadra è così composta:

Meditite liv. 27 (Lotta/Psico)

Machop liv. 27 (Lotta)

Lucario liv. 30 (Lotta/Acciaio)

In questo caso nessuno degli starter potrà essere di vostro aiuto (anche se Chimchar ha un leggero vantaggio su Lucario per via del suo doppio Tipo). Le debolezze di Marzia sono i Tipi Psico e Volante. Per questo potreste catturare Starly (Percorso 201, 202 e 203) oppure Abra (Percorso 203).

Una volta sconfitta Marzia, avrete la possibilità di utilizzare la MN Volo al di fuori della battaglia. Grazie ad essa potrete tornare in qualsiasi città avete già visitato in un batter d’occhio: se siete veterani della serie sapete sicuramente quando sia fondamentale questa MN.

La Capopalestra vi regalerà anche la MT 60, Assorbipugno, una mossa di Tipo Lotta in grado di ripristinare i PV del Pokémon che la utilizza.

La ricompensa principale, però, sarà ovviamente la vostra terza medaglia, che vi consentirà di proseguire nella vostra avventura.