Come ottenere Rotom in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Bentornati nella nostra serie di guide dedicate a Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, ultimi titoli della popolare serie da poco usciti in esclusiva Nintendo Switch.

In questa breve guida vi illustreremo come ottenere un Pokémon che, pur non essendo un vero e proprio leggendario, ha ricoperto fin dal suo arrivo un posto particolare all’interno del franchise. Stiamo parlando di Rotom: leggete la nostra guida per scoprire come farlo vostro.

Come ottenere Rotom in Diamante Lucente e Perla Splendente

Il primo passaggio da seguire è quello di completare il PokéDex di Sinnoh, così da poter tornare a Sabbiafine e chiedere al prof. Rowan di consegnarvi il PokéDex Nazionale.

Qualora dovreste avere problemi con la scheda di Dialga o Palkia (a seconda di quale leggendario non è presente nella vostra versione), ricordatevi che potrete ottenerla parlando con la nonna di Camilla dopo la fine del gioco.

A questo punto dovrete recarvi a Bosco Evopoli, e da qui raggiungere il Vecchio Chateau, che si trova nella parte alta della zona. Al secondo piano dello Chateau, troverete una stanza con una TV. Interagite con la TV per scoprire che si tratta di Rotom.

La battaglia sarà piuttosto semplice: Rotom è soltanto al livello 15, dunque non dovreste avere bisogno di indebolirlo per catturarlo. Una Ultra Ball dovrebbe bastare: lanciatela e fate vostro Rotom.

Dopo averlo catturato, nella stanza troverete una chiave segreta. Portatela con voi, insieme a Rotom, ad Evopoli, nello specifico nel Quartier Generale del Team Galassia. Scendendo nell’edificio, troverete una stanza che si aprirà proprio grazie a questa chiave.

All’interno, troverete una serie di elettrodomestici. Vi basterà toccarli per permettere a Rotom di cambiare forma (ricordiamo che ne ha cinque a disposizione). Una volta che si sarà trasformato, quella forma sarà disponibile a vostro piacimento anche una volta che avrete lasciato l’edificio, dunque assicuratevi di testarle tutte prima di andarvene!