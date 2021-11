Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: guida ai Leggendari catturabili e come trovarli

Pokémon Diamante Lucente e Perla Lucente sono disponibili ormai da qualche giorno, in esclusiva su Nintendo Switch. Se avete già cominciato il vostro viaggio a Sinnoh, ci sono buone possibilità che vi state chiedendo come ottenere i numerosi leggendari presenti su questa terra. In questa breve guida vi illustreremo come portare a casa i leggendari catturabili.

Come catturare un Pokémon Leggendario

Se siete allenatori alle prime armi, un ripasso delle regole base non vi farà male. Innanzitutto, è buona norma salvare prima dell’incontro con il Pokémon Leggendario, perché se doveste sconfiggerlo per errore non avreste più possibilità di incontrarlo nel gioco.

Fatto questo, lanciatevi in battaglia e cercate di abbassare il più possibile i punti vita del Pokémon, senza ovviamente sconfiggerlo (in caso succeda, ricaricate il salvataggio di emergenza che avete fatto).

Un altro aiuto può essere quello di infliggere al Pokémon avversario alterazioni di stato, in particolare farlo addormentare può aumentare le chance di cattura.

Fatto questo, è il momento di passare alla cattura. Vi converrà avere una buona scorta di Ultra Ball, perché i Pokémon Leggendari richiederanno diversi tentativi prima di lasciarsi catturare. Non demordete, però, e alla fine saranno vostri.

Dialga e Palkia

Ricordiamo, innanzitutto, che i due Pokémon si trovano in una sola versione del gioco (Dialga in Diamante Lucente e Palkia in Perla Splendente). Li incontreremo durante gli eventi della storia del gioco sulla cima di Vetta Lancia, dunque sarà impossibile non trovarli. Per aggiungere l’altro al PokéDex, dovremo parlare con la nonna di Camilla dopo aver sconfitto la Lega Pokémon.

Mesprit, Azelf, Uxie

Questi tre Pokémon vi attenderanno nei laghi a cui fanno la guardia, rispettivamente Lago Verità, Lago Valore e Lago Arguzia. Dopo aver interagito con loro, essi fuggiranno e si andranno a nascondere da qualche parte nella mappa di gioco. Da qui comincerà la vostra caccia per catturarli, consultando costantemente il marcatore del PokéKron.

Giratina

Giratina si nasconde nella Grotta Ritorno, nascosta nel percorso 214. Per incontrarlo, dovremo prendere un percorso che si aprirà soltanto una volta che avremo il PokéDex Nazionale, lungo il quale ci imbatteremo in una serie di stanze randomizzate che cercheranno di impedirci di raggiungere Giratina.

Per incontrare il Pokémon dovremo attraversare tre stanze con dei pilastri all’interno.

Cresselia

Per ottenere Cresselia, dovrete recarvi a Canalipoli. All’interno di una casa, troverete un marinaio, il cui figlio è affetto da incubi ricorrenti. Una volta usciti dalla casa, parlate di nuovo col marinaio, che vi chiederà di recuperare una particolare piuma per curare il figlio. Essa si troverà su Isola Lunapiena, dove troveremo ad attenderci anche Cresselia.

Heatran

Heatran si troverà a Monte Ostile, una location accessibile soltanto dopo aver ottenuto il PokéDex Nazionale. Monte Ostile si trova in un’isola sul lato nord-est della mappa di Sinnoh, ad est dell’Area Provviste.

Regigigas

Dopo aver ottenuto il PokéDex Nazionale, potremo raggiungere il Tempio Nevepoli nell’omonima città. Per risvegliare Regigigas, dovremo avere in squadra Registeel, Regice e Regirock.