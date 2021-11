Come battere Corrado, Capopalestra di Arenipoli in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Bentornati alle nostre guide dedicate a Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, gli ultimi capitoli della popolare serie da poco resi disponibili in esclusiva Nintendo Switch. In questa serie di articoli, vi illustreremo le migliori strategie per sconfiggere gli avversari più forti del gioco, dai capipalestra alla Lega Pokémon, arrivando fino al Campione.

In questa breve guida vi spiegheremo come battere Corrado, Capopalestra di Arenipoli, che vi consegnerà l’ottava ed ultima medaglia della vostra avventura nelle terre di Sinnoh.

Come battere Corrado, Capopalestra di Arenipoli in Diamante Lucente e Perla Splendente

La Palestra di Arenipoli è basata sul Tipo Elettro. Anche in questo caso, la Palestra ci metterà di fronte ad un semplice puzzle: dovremo premere alcuni pulsanti per aprire un percorso verso Corrado. Come al solito, la strada è piuttosto lineare e ci accorgeremo di essere sulla strada giusta se troveremo allenatori sul nostro percorso.

Una volta raggiunto Corrado, egli ci sfiderà con questa squadra:

Raichu liv. 46 (Elettro)

Ambipom liv. 47 (Normale)

Octillery liv. 47 (Acqua)

Luxray liv. 49 (Elettro)

Come potete vedere, la sua squadra è piuttosto variegata a livello di tipologie di Pokémon. Il suo Raichu, inoltre, conosce Surf, utile per contrastare Pokémon di Tipo Roccia che potreste avere in squadra. Octillery, dal canto suo, conosce sia Gelodenti che Raggiaurora, pensate per contrastare rispettivamente il Tipo Roccia ed il Tipo Erba.

Per questo motivo, contrastare Corrado può essere più complesso del previsto, dato che il Tipo Roccia (normalmente avvantaggiato contro l’Elettro) può essere contrastato da quelle mosse. Nel caso di Ambipom possiamo utilizzare un Tipo Lotta, mentre per Octillery andrà benissimo un Tipo Elettro.

Altre ottime aggiunte per la squadra possono essere Hippopotas (Terra, Tunnel Rovine), Quagsire (Acqua/Terra, Percorso 212 e Zona Safari) e Machoke (Lotta, Percorso 210 e 211).

Una volta sconfitto Corrado, potrete utilizzare la MN Cascata al di fuori delle battaglie. Essa vi permetterà di scalare le cascate presenti nel mondo di gioco, raggiungendo così punti prima inaccessibili. Corrado vi regalerà inoltre la MT 57, Raggioscossa, una mossa di Tipo Elettro che può anche aumentare l’Attacco Speciale di chi la usa.

La ricompensa principale, però, sarà ovviamente la vostra ottava medaglia, che vi consentirà di proseguire nella vostra avventura e di affrontare la Lega Pokémon.