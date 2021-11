Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente – Come ottenere Mew e Jirachi

Come da tradizione, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, da poco usciti in esclusiva su Nintendo Switch, sono pieni di segreti da scoprire. Tra questi, ci sono sicuramente i numerosi leggendari presenti nel titolo, alcuni dei quali sono piuttosto ben nascosti.

In questa breve guida vi spiegheremo come ottenere due Pokémon particolarmente fuggevoli, vale a dire Mew e Jirachi.

Come ottenere Mew in Diamante Lucente e Perla Splendente

Per ottenere Mew, dovremo innanzitutto giocare da un account che possieda un salvataggio di gioco di Pokémon Let’s Go Pikachu o Let’s Go Evee. Il salvataggio del gioco può essere fatto in qualsiasi momento, non serve che lo abbiate completato: questo significa che potrete anche farvi prestare una copia per il tempo necessario a salvare il gioco la prima volta.

Fatto questo, dovrete recarvi a Giardinfiorito, una delle prime location che visiterete nella vostra avventura. In un campo pieno di fiori, noterete una coppia di anziani. Parlate con la donna, che vi confiderà di volervi affidare un Pokémon. Così facendo, avrete il vostro Mew.

Come avere Jirachi in Diamante Lucente e Perla Splendente

Il processo per ottenere Jirachi è esattamente lo stesso di quello che vi abbiamo appena spiegato per Mew. In questo caso, però, dovrete avere a disposizione sul vostro account un salvataggio relativo a Pokémon Spada o Scudo (ancora una volta, non serve che abbiate finito il gioco).

Di nuovo, assicuratevi che il vostro salvataggio sia sullo stesso account con cui state affrontando anche Diamante Lucente o Perla Splendente. A questo punto, recatevi a Giardinfiorito e cercate la coppia nel campo di fiori, ma stavolta parlate con l’uomo. Sarà lui ad affidarvi il vostro Jirachi.