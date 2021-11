Come ottenere Manaphy e Phione in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Se avete già iniziato la vostra avventura a Sinnoh in Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, probabilmente vi sarete già chiesti quali Pokémon Leggendari sia possibile catturare e come.

La risposta è che i Leggendari presenti sono davvero tantissimi, e che non tutti sono ottenibili semplicemente completando la storia del gioco. Tra questi ci sono anche Manaphy e Phione, leggendari di quarta generazione che hanno fatto la loro prima apparizione proprio negli originali Diamante e Perla.

In questa breve guide vi spiegheremo come farli vostri.

Come ottenere Manaphy in Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente

Il primo passaggio da fare per ottenere questi Pokémon è abilitare la funzione Dono Segreto. Per farlo, dovrete recarvi a Giubilopoli, una delle prime aree che troverete nella vostra avventura.

Una volta qui, dovrete raggiungere l’edificio della Giubilopoli TV e raggiungere il secondo piano, dove troverete ad attendervi un produttore televisivo. Parlate con lui ed avrete abilitato la funzione Dono Segreto.

Adesso non dovrete fare altro che tornare al menù principale del gioco e selezionare la funzione Dono Segreto, dopodiché scegliete di scaricare un dono da internet. Riceverete un Uovo. Rientrare nel gioco, inseritelo nella vostra squadra e cominciate a camminare: mosso il numero necessario di passi, dall’Uovo uscirà il vostro Manaphy.

Come ottenere Phione

Ottenere Phione, a questo punto, sarà semplicissimo. Non dovrete fare altro che recarvi alla Pensione Pokémon e lasciare lì il vostro Manaphy insieme ad un Ditto. Nel gioco non potrete avere Ditto fino a che non avrete finito la storia, ma se volete avere subito il vostro Phione potete sempre ricorrere ad uno scambio con altri allenatori.

Manaphy è uno tra i pochissimi Pokémon Leggendari in grado di generare delle uova: dopo qualche tempo, troverete il vostro Uovo ad attendervi nella Pensione. A quel punto non dovrete fare altro che portarlo in giro con voi per un po’, fino alla schiusura, quando avrete finalmente il vostro Phione.