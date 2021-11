Come battere Ferruccio, Capopalestra di Canalipoli in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Bentornati alle nostre guide dedicate a Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, gli ultimi capitoli della popolare serie da poco resi disponibili in esclusiva Nintendo Switch. In questa serie di articoli, vi illustreremo le migliori strategie per sconfiggere gli avversari più forti del gioco, dai capipalestra alla Lega Pokémon, arrivando fino al Campione.

In questa breve guida vi spiegheremo come battere Ferruccio, Capopalestra di Canalipoli, che vi consegnerà la sesta medaglia della vostra avventura.

Come battere Ferruccio, Capopalestra di Canalipoli in Diamante Lucente e Perla Splendente

La Palestra di Canalipoli è basata sul Tipo Acciaio. Per arrivare a Ferruccio, dovrete prima superare il semplice labirinto che la palestra vi metterà davanti: dovrete prendere degli ascensori e trovare il percorso giusto per arrivare al Capopalestra. L’indizio per capire se state andando nella direzione giusta è la presenza di allenatori: se trovate qualcuno da affrontare, state andando bene.

Una volta raggiunto Ferruccio, vi affronterà con la sua squadra così composta:

Bronzor liv. 36 (Acciaio/Psico)

Steelix liv. 36 (Acciaio/Terra)

Bastiodon liv. 39 (Roccia/Acciaio)

I Pokémon di Tipo Acciaio hanno di loro natura dei valori piuttosto alti di difesa; questo significa che difficilmente riuscirete ad abbatterli in un solo colpo, pur ricorrendo a mosse superefficaci. Il doppio tipo di Steelix e Bastiodon, inoltre, impedisce alle mosse di Tipo Fuoco di avere il vantaggio che avrebbero normalmente sul Tipo Acciaio.

In ogni caso, potrete fare affidamento sui tipi Fuoco, Lotta e Terra per portare a casa la battaglia. Alcune scelte adatte possono essere Ponyta (Fuoco, Percorso 206, 211 e 215), Quagsire (Acqua/Terra, Percorso 212 e Zona Safari) e Machoke (Lotta, Percorso 210 e 211).

Una volta sconfitto Ferruccio, potrete utilizzare la MN Forza al di fuori delle battaglie. Essa vi consentirà di spostare alcune rocce pesanti per accedere a posti prima inaccessibili. Ferruccio vi regalerà inoltre la MT 91, Cannonflash, una mossa di Tipo Acciaio che può anche abbassare la Difesa Speciale dell’avversario.

La ricompensa principale, però, sarà ovviamente la vostra sesta medaglia, che vi consentirà di proseguire nella vostra avventura.