Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: come scegliere il miglior starter

Finalmente ci siamo: Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono disponibili in esclusiva su Nintendo Switch e sono pronti a riportarci nella terra di Sinnoh, protagonista della quarta generazione di Pokémon.

Se avete acquistato il titolo o se siete in procinto di farlo, stare sicuramente già pensando a chi sarà il vostro starter. In questa guida vi offriamo i nostri consigli per fare la scelta migliore.

Come scegliere il miglior starter in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente?

Come da tradizione per la serie, saremo chiamati a scegliere tra tre diverse tipologie di Pokémon, appartenenti ai tipi Erba, Fuoco ed Acqua, rispettivamente rappresentati da Turtwig, Chimchar e Piplup.

Questa scelta è molto importante, perché il nostro starter sarà il nostro compagno di viaggio per tutta l’avventura, ed intorno alla sua presenza ruoteranno molti dei nostri futuri ricordi. Ci sono però ovviamente anche considerazioni più pragmatiche da fare, perché ogni tipo ha i suoi pro e i suoi contro, dunque scegliere lo starter giusto può dare un grande aiuto nelle fasi iniziali di gioco. Vediamo quali sono i vantaggi di ciascun Pokémon.

Turtwig, un ottimo aiuto per iniziare

Turtwig è un Pokémon di tipo Erba. Questa tenera tartaruga potrà dunque darci man forte contro i primi due capipalestra, che utilizzeranno i tipi Roccia ed Acqua, entrambi deboli contro il tipo Erba. Questo rende Turtwig un’ottima scelta per i principianti, che avranno così un vantaggio iniziale non da poco.

Chimchar, un tipo raro

Chimchar è un Pokémon di tipo Fuoco, che nella sua evoluzione finale godrà anche del tipo Lotta. A differenza di Turtwig, Chimchar potrebbe incontrare qualche difficoltà contro i primi capipalestra, ma si rivelerà un buon aiuto contro le palestre più avanzate, che spesso avranno proprio il tipo Fuoco come debolezza.

L’attrattiva principale di Chimchar, però, sta nel fatto che nella regione di Sinnoh non troverete abbondanza di Pokémon di tipo Fuoco, dunque Chimchar potrebbe essere un buona aggiunta alla vostra futura squadra.

Piplup, quello carino

Piplup è un adorabile pinguino di tipo Acqua. Questo tipo si rivelerà particolarmente utile soprattutto nelle fasi finali del gioco, quando vi troverete ad affrontare gli Elite Quattro ed il Campione. Certo, per quel momento avrete già una buona squadra costituita anche da altri Pokémon, e considerando che Sinnoh non manca di Pokémon di tipo Acqua non avrete necessità di avere Piplup in squadra. Questo, ovviamente, non toglie nulla all’adorabilità di questo splendido Pokémon!