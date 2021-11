Come battere i Superquattro e la Campionessa in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Bentornati alle nostre guide dedicate a Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, gli ultimi capitoli della popolare serie da poco resi disponibili in esclusiva Nintendo Switch. In questa serie di articoli, vi illustreremo le migliori strategie per sconfiggere gli avversari più forti del gioco, dai capipalestra alla Lega Pokémon, arrivando fino al Campione.

In questa breve guida vi spiegheremo come battere i Superquattro e la Campionessa Camilla.

Come battere i Supequattro in Diamante Lucente e Perla Splendente

Come da tradizione per la serie, la Lega Pokémon è costituita da un team di quattro tra gli allenatori più forti di Sinnoh, chiamati i Superquattro, più la Campionessa, che detiene il titolo di migliore allenatore della regione.

Il vostro primo passo, dunque, sarà quello di affrontare i Superquattro. Per quanto ciascun membro del team abbia un Tipo preferito, qui sarà difficile adottare delle strategie basate semplicemente sulle debolezze e sulle resistenze come per i Capipalestra, perché i Pokémon di questi allenatori d’elite conoscono mosse in grado di rimediare alle loro debolezze.

Vediamo ora nel dettaglio quali sono i Pokémon dei Superquattro.

Aaron

Dustox liv. 53 (Coleottero/Veleno)

Beautifly liv. 53 (Coleottero/Volante)

Vespiqueen liv. 54 (Coleottero/Volante)

Heracross liv. 54 (Coleottero/Volante)

Drapion liv. 57 (Veleno/Buio)

I Pokémon di Aaron sono perlopiù di Tipo Colettero, dunque potreste pensare di combatterli con i tipi Volante, Fuoco e Roccia. I suoi Pokémon, però, conoscono diverse mosse per contrastare i primi due, dunque sarà Roccia il Tipo più indicato per la battaglia, mentre un Pokémon di Tipo Terra sarà particolarmente utile contro Drapion.

Terrie

Quagsire liv. 55 (Acqua/Terra)

Sudowoodo liv. 56 (Roccia)

Golem liv. 56 (Roccia/Terra)

Whiscash liv. 55 (Acqua/Terra)

Hippowdon liv. 59 (Terra)

La squadra di Terrie è principalmente di Tipo Terra; considerando il doppio tipo di Quagsire e Whiscash, sicuramente sarà utile avere almeno un Pokémon Erba. In generale, però, i suoi Pokémon non conoscono mosse adatte a coprire le loro debolezze, dunque potrete tranquillamente usare anche Acqua o Lotta.

Vulcano

Rapidash liv. 58 (Fuoco)

Steelix liv. 57 (Acciaio/Terra)

Drifblim liv. 58 (Fantasma/Volante)

Lopunny liv. 57 (Normale)

Infernape liv. 61 (Fuoco/Lotta)

Anche i Pokémon di Vulcano non nascondono particolari sorprese: potrete quindi sfruttare le loro naturali debolezze per portare a casa la battaglia. Nello specifico, utilizzate Pokémon Acqua per contrastare i suoi tipi di Fuoco, un Tipo Lotta per Lopunny e Steelix ed infine un Tipo Buio per Drifblim.

Luciano

Mr. Mime liv. 59 (Psico)

Girafarig liv. 59 (Normale/Psico)

Medicham liv. 60 (Lotta/Psico)

Alakazam liv. 60 (Psico)

Bronzong liv. 63 (Acciaio/Psico)

La squadra di Luciano è composta perlopiù da Pokémon di Tipo Psico, dunque i Pokémon più efficaci saranno di Tipo Fantasma o Buio. L’unica eccezione è Girafarig, che si dimostrerà immune alle mosse Fantasma, dunque dovrete basarvi su mosse di Tipo Buio.

Come battere la Campionessa Camilla in Diamante Lucente e Perla Splendente

La Campionessa è senza dubbio l’avversario più ostico tra quelli presenti nella Lega Pokémon; dopotutto, il suo titolo non è stato vinto per caso. Per affrontarla dovrete avere con voi quanti più oggetti di cura possibile: assicuratevi di avere fatto una buona scorta prima di tuffarvi nello scontro e di avere i vostri Pokémon pronti alla battaglia.

Camilla

Spiritomb liv. 61 (Fantasma/Buio)

Roserade liv. 60 (Erba/Veleno)

Gastrodon liv. 60 (Acqua/Terra)

Lucario liv. 63 (Lotta/Acciaio)

Milotic liv. 63 (Acqua)

Garchomp liv. 66 (Drago/Terra)

La squadra di Camilla è bene articolata , e non essendoci un Tipo predominante è difficile preparare i giusti Pokémon in squadra. Non solo: ogni volta che cercheremo di sfruttare le debolezze di un suo Pokémon, Camilla risponderà facendo utilizzare loro delle contromosse che si riveleranno superefficaci contro il nostro Pokémon. La strategia migliore, dunque, è puntare sulla velocità, cercando di abbattere i suoi Pokémon prima che possano rispondere, e sulla resistenza, in particolare quando Camilla metterà in campo il suo Garchomp, sicuramente il Pokémon migliore della sua squadra.

Una volta battuta Camilla, avrete finito la storia principale del gioco. Siete diventati i nuovi Campioni di Sinnoh!