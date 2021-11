Come battere Bianca, Capopalestra di Nevepoli in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Bentornati alle nostre guide dedicate a Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, gli ultimi capitoli della popolare serie da poco resi disponibili in esclusiva Nintendo Switch. In questa serie di articoli, vi illustreremo le migliori strategie per sconfiggere gli avversari più forti del gioco, dai capipalestra alla Lega Pokémon, arrivando fino al Campione.

In questa breve guida vi spiegheremo come battere Bianca, Capopalestra di Nevepoli, che vi consegnerà la settima e penultima medaglia della vostra avventura a Sinnoh.

Come battere Bianca, Capopalestra di Nevepoli in Diamante Lucente e Perla Splendente

La Palestra di Nevepoli è basata sul Tipo Ghiaccio. Anche in questo caso, la Palestra ci offrirà un semplice labirinto da affrontare prima di arrivare alla Capopalestra. Stavolta dovremo pattinare sul ghiaccio, rompendo dei cumuli di neve fino ad arrivare a Bianca. Vi consigliamo di affrontare prima tutti gli allenatori presenti, in modo da potervi poi muovere liberamente nella Palestra.

Una volta raggiunta Bianca, ella userà contro di voi la seguente squadra:

Snover liv. 38 (Erba/Ghiaccio)

Sneasel liv. 38 (Buio/Ghiaccio)

Medicham liv. 40 (Lotta/Psico)

Abomasnow liv. 42 (Erba/Ghiaccio)

Come vedete, tutti i suoi Pokémon hanno un doppio tipo, e Medicham non è neanche di Tipo Ghiaccio. Bianca userà questa varietà a suo vantaggio, scambiando spesso i suoi Pokémon quando in difficoltà.

Le scelte migliori per la vostra squadra sono i tipi Fuoco, Roccia e Lotta. State attenti però a Medicham, che è superefficace contro il tipo Lotta. Per sconfiggerlo in fretta potreste aggiungere alla vostra squadra un Pokémon di Tipo Fantasma.

Alcuni esempi di buone aggiunte per il team sono Ponyta (Fuoco, Percorso 206, 211 e 215), Geodude (Roccia/Terra, Percorso 206, 211) e Machoke (Lotta, Percorso 210 e 211).

Una volta sconfitta Bianca, potrete utilizzare la MN Scalaroccia al di fuori delle battaglia. Essa vi consentirà di scalare alcune pareti rocciose, raggiungendo punti altrimenti inaccessibili. Bianca vi regalerà inoltre la MT 72, Slavina, una potente mossa di Tipo Ghiaccio in grado di infliggere danno doppio se chi la usa subisce danni.

La ricompensa principale, però, sarà ovviamente la vostra settima medaglia, che vi consentirà di proseguire nella vostra avventura.