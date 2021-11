Come sconfiggere Pedro, Capopalestra di Mineropoli in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Bentornati alle nostre guide dedicate a Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, gli ultimi capitoli della popolare serie da poco resi disponibili in esclusiva Nintendo Switch. In questa serie di articoli, vi illustreremo le migliori strategie per sconfiggere gli avversari più forti del gioco, dai capipalestra alla Lega Pokémon, arrivando fino al Campione.

In questa breve guida vi spiegheremo come battere Pedro, il primo capopalestra che andrete ad incontrare, situato a Mineropoli.

Come battere Pedro, capopalestra di Mineropoli in Diamante Lucente e Perla Splendente

La palestra di Mineropoli è basata sul tipo Roccia. Si tratta della prima palestra che incontrerete nel gioco, dunque non dovete avere particolare timore a riguardo del livello di difficoltà. All’interno della palestra ci sono due scontri opzionali che potete evitare facendo un giro lungo ed andando direttamente a sfidare Pedro, anche se vi consigliamo di non farlo per ottenere quanta più Esperienza possibile per la vostra squadra.

Una volta che avrete raggiunto Pedro, il capopalestra vi sfiderà con questa squadra:

Geodude liv. 12 (Roccia/Terra)

Onix liv. 12 (Roccia/Terra)

Cranidos liv. 14 (Roccia)

Se all’inizio dell’avventura avete scelto Turtwig o Piplup partirete già avvantaggiati, in quanto Erba ed Acqua sono tra le debolezze del tipo Roccia. Le altre sono: Lotta, Acciaio e Terra. Nel caso in cui aveste bisogno di un vantaggio tattico, vi consigliamo di recarvi al Percorso 207.

Qui potrete infatti catturare un Machop (Lotta), che vi sarà sicuramente utile nella battaglia; in caso ne aveste bisogno, ovviamente, potete farlo salire di qualche livello prima di tornare in palestra.

Dopo aver sconfitto Pedro, otterrete la possibilità di utilizzare la MN Spaccaroccia al di fuori delle battaglie, particolarmente utile in alcune caverne. Il capopalestra vi regalerà inoltre la MT 76, Levitoroccia, una mossa che posiziona delle rocce sul terreno per danneggiare i Pokémon che vengono scambiati durante la battaglia.

La ricompensa principale, però, sarà ovviamente la vostra prima medaglia, che vi consentirà di proseguire nella vostra avventura.