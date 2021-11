Come ottenere Spiritomb in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Bentornati nella nostra serie di guide dedicate a Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, ultimi titoli della popolare serie da poco usciti in esclusiva Nintendo Switch.

In questa breve guida vi spiegheremo come catturare Spiritomb. Nonostante non si tratti di un Pokémon Leggendario, la procedura per catturare questo Pokémon è piuttosto particolare e potrebbe non essere così evidente per tutti. Scoprite con noi come fare senza intoppi.

Come ottenere Spiritomb in Diamante Lucente e Perla Splendente

Il primo passo da fare è raggiungere il Percorso 208. Nella parte inferiore del percorso, facendo attenzione potrete notare un allenatore quasi completamente nascosto dagli alberi. Egli non vi sfiderà in battaglia, ma vi consegnerà una particolare chiave, la Roccianima.

Con questa, dovrete recarvi al Percorso 209, in particolare al Pozzo Memoria, che si trova lungo la strada. Utilizzate qui la Roccianima, e finalmente potrete leggere il messaggio che vi è inscritto sopra.

Adesso recatevi nei Grandi Sotterranei. Il vostro obiettivo sarà quello di parlare con 32 allenatori mentre vi trovate qua sotto. Il messaggio inscritto sul Pozzo Memoria cambierà mano a mano che parlerete con altri giocatori, riflettendo così il vostro progresso. Quando avrete finalmente raggiunto i 32 giocatori, tornate a Pozzo Memoria per affrontare Spiritomb.

I messaggi che il Pozzo riporterà sono i seguenti:

0-7: “Deve essere stato costruito molti anni fa…”

8-14: “Le pietre sembrano essere cambiate…”

15-21: “Sono delle urla quelle che sento da dentro il pozzo?”

22-28: “… il pozzo sta tremando?”

29-31: “C’è una specie di presenza… sembra pronta per emergere!”

32+: “Aaaaaah!”

Il processo è piuttosto lungo e noioso, ma si tratta soltanto di avere un po’ di pazienza prima di poter avere Spiritomb.

Questa strategia può essere riutilizzata, vale a dire che dopo aver affrontato Spiritomb il conteggio si azzererà e potrete cercare di rievocare da capo il Pokémon a Pozzo Memoria.