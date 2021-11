Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: come controllare la natura di un Pokémon?

Pokémon è un gioco stratificato, con diversi elementi che non vengono neanche considerati dai giocatori casuali. Questo vale ovviamente anche per Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, usciti da poco in esclusiva Nintendo Switch e rifacimento dei giochi originariamente usciti nel 2006 su Nintendo DS.

Tra le caratteristiche più sottovalutate dei nostri Pokémon troviamo certamente la natura, spesso erroneamente considerata un mero accessorio delle statiche del Pokémon. In realtà si tratta di un elemento molto importante, ed in questa guida vi spiegheremo come controllare la natura di un Pokémon se volete diventare i migliori allenatori di Pokémon dell’intera regione di Sinnoh.

Come capire la natura di un Pokémon

Capire la natura di un Pokémon è, in realtà, estremamente semplice: dopo averne catturato uno, infatti, basterà selezionarlo e consultare il sommario delle sue statistiche. Troveremo proprio qui una pagina blu che ci racconterà alcuni dettagli del nostro Pokémon, tra cui la sua natura.

Nella descrizione, tra i vari dettagli proposti al giocatore sul Pokémon preso in analisi, noterete tre parole sottolineate in rosso, la prima delle quali rappresenta proprio la natura del nostro Pokémon.

La domanda è però lecita: perché è importante? Quali sono gli effetti della natura di un Pokémon sulle sue statistiche? La natura entra in gioco nel momento in cui un Pokémon sale di livello. In questo momento, infatti, a seconda della natura possono aumentare o diminuire del 10%.

Per questo si tratta di un elemento molto importante, soprattutto in ottica competitiva. Dovrete prestarvi molta attenzione quando cercherete di allevare il Pokémon perfetto per le vostre battaglie online.

La natura, infine, incide anche su quali gusti di bacca e Poffin il Pokémon preferisce.