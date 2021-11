Come ottenere il PokéDex Nazionale in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Bentornati alle nostre guide dedicate a Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, gli ultimi capitoli della popolare serie da poco resi disponibili in esclusiva Nintendo Switch.

In questa breve guida vi spiegheremo come ottenere il PokéDex Nazionale, che vi permetterà di incontrare nuove specie di Pokémon non inizialmente disponibili durante la prima parte della vostra avventura a Sinnoh.

Come ottenere il PokéDex Nazionale in Diamante Lucente e Perla Splendente

Per ottenere il PokéDex Nazionale dovremo innanzitutto aver completato il PokéDex regionale di Sinnoh. Questo significa aver visto ogni specie di Pokémon disponibile nella regione: basterà vederli, catturarli sarà semplicemente opzionale.

Fortunatamente, è possibile completare questa missione con soltanto una copia del gioco. Questo significa che per completare il PokéDex di Sinnoh non avrete bisogno di altri titoli della serie, né di fare scambi con chi possiede una versione diversa dalla vostra.

Qualora doveste incontrare problemi nel registrare Dialga o Palkia nel PokéDex (vi ricordiamo infatti che ciascuno dei due Leggendari è esclusivo rispettivamente di Diamante Lucente e di Perla Splendente), vi basterà andare a parlare con la nonna di Camilla dopo aver terminato la storia del gioco.

Quanto avrete finalmente i dati di tutti i Pokémon, raggiungete il prof. Rowan a Sabbiafine. Sarà lui a consegnarvi finalmente il PokéDex Nazionale. Grazie ad esso, potrete incontrare innumerevoli nuove specie di Pokémon, e potrete arrivare a registrare fino a 493 specie di Pokémon.

Questo passaggio è fondamentale per diverse ragioni: innanzitutto, vi permetterà di incontrare nuovi Pokémon Leggendari, che potrete trovare sparsi per la regione di Sinnoh a partire da questo momento (abbiamo realizzato una serie di guide a riguardo, le troverete consultando l’indice linkato in fondo a questo articolo).

Questo, ovviamente, è anche l’unico modo per completare al 100% il gioco: ogni veterano di Pokémon sa bene, infatti, come finire la storia sia soltanto il primo passo verso il completamento.