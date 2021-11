Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente – quali differenze e Pokémon esclusivi?

Sono finalmente disponibili Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, remake dei celeberrimi titoli di quarta generazione Pokémon. Prima di tornare a Sinnoh, però, vi starete probabilmente chiedendo quale sia la versione giusta da acquistare per voi: la serie, dopotutto, ha una lunga tradizione di versioni alternative tra loro, e scegliere tra una di esse è sempre un passaggio fondamentale per ogni vero allenatore.

Ecco quindi questa breve guida per ricapitolare le differenze tra i due titoli, nella speranza di aiutarvi a compiere la fatidica scelta.

Quali sono le differenze tra Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente?

Come per tutta la serie Pokémon, le differenze tra le due versioni si riducono, sostanzialmente, alla lista di Pokémon presenti in ciascun titolo. Questa trovata risale ai tempi dei primi capitoli su Game Boy, ed era stata pensata per incentivare gli scambi e la comunicazione tra i giocatori, che si sarebbero così trovati a dover collaborare tra loro per completare il loro PokéDex. Già con gli episodi successivi l’idea venne allargata, includendo anche i Pokémon Leggendari.

Nel caso di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, i Pokémon esclusivi (ben 35) sono così ripartiti.

Pokémon esclusivi in Diamante Lucente

I Pokémon esclusivi di Diamante Lucente sono:

Caterpie

Metapod

Butterfree

Ekans

Arbok

Growlithe

Arcanine

Seel

Dewgong

Schyter

Electabuzz

Murkrow

Gligar

Scizor

Elekid

Raikou

Entei

Suicune

Larvitar

Pupitar

Tyranitar

Ho-Oh

Seedot

Nuzleaf

Shiftry

Mawile

Zangoose

Solrock

Keckleon

Cranidos

Rampardos

Honchcrow

Skunky

Skuntank

Electivire

Gliscor

Dialga.

Pokémon esclusivi in Perla Splendente

Per quanto riguarda Perla Splendente, invece, i Pokémon esclusivi che troverete sono:

Weedle

Kakuna

Beedrill

Sandshrew

Sandslash

Vulpix

Ninetales

Slowpoke

Slowbro

Magmar

Pinsir

Articuno

Zapdos

Moltres

Slowking

Misdreavus

Teddiursa

Ursaring

Stantler

Magby

Lugia

Lotad

Lombre

Ludicolo

Sableye

Seviper

Lunatone

Bagon

Shelgon

Salamence

Shieldon

Bastiodon

Mismagius

Glameow

Purugly

Magmortar

Palkia.