Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: consigli per iniziare

Da pochi giorni sono finalmente disponibili Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, gli attesissimi remake della quarta generazione di Pokémon, ovviamente in esclusiva su Nintendo Switch.

Come al solito, dai titoli ci si aspetta un enorme successo tra i fan, vecchi e nuovi. Ed è proprio con i nuovi fan in mente che abbiamo deciso di realizzare questa breve guida con i nostri migliori consigli su come iniziare l’avventura.

Il PokéKron è fondamentale, ma potete tranquillamente nasconderlo

Il PokéKron è l’ultimo ritrovato tecnologico di Sinnoh e sarà il nostro fedele compagno di viaggio per tutta la durata della nostra avventura. Sarà lui ad occuparsi di gestire funzioni fondamentali, come ad esempio l’utilizzo delle MN (Macchine Nascoste): ci basterà avvicinarci ad un albero o ad uno specchio d’acqua perché ci venga richiesto di utilizzare la MN necessaria, mentre consultando la mappa potremo utilizzare Volo semplicemente selezionando la destinazione desiderata (a patto di averla già visitata).

Ci sono altre funzioni che invece richiedono di aprire il PokéKron per essere utilizzate, ma sono davvero poche e raramente ci troveremo ad utilizzarle. Proprio per questo, potrete optare per nascondere il PokéKron dall’interfaccia di gioco, in modo da godere di una visuale più libera pur senza rinunciare alle sue comode funzionalità.

Combattete contro gli allenatori

Gli allenatori alle prime armi potrebbero essere tentati dalla possibilità di saltare le battaglie con gli allenatori sparsi sulla mappa di gioco, preferendo procedere spediti nella loro avventura. Il nostro consiglio, invece, è quello di affrontare almeno una buona parte degli allenatori presenti, perché questo consentirà alla vostra squadra di rimanere sempre sul livello ottimale che il gioco richiede per andare avanti. Eviterete così di dovervi fermare per lunghe e noiose sessioni di grinding.

Approfittare del Condividi Esperienza

Un tempo, il Condividi Exp. era un oggetto ottenibile in ciascun gioco della serie, che permetteva (una volta equipaggiato ad un Pokémon) di far ottenere esperienza ad un mostriciattolo anche quando non si trovava in combattimento. Da qualche episodio a questa parte, il Condividi Esperienza è stato cambiato, ed ora si tratta di una feature attiva di default che coinvolge tutta la nostra squadra.

Questo significa che dopo ogni combattimento tutti i nostri Pokémon guadagneranno esperienza, a prescindere dal loro utilizzo in battaglia. Utilizzata questa tecnica per fare avanzare di livello i vostri Pokémon più deboli, o magari per fare evolvere quelle creature che non volete allenare per il combattimento.

Allenatevi nei Grandi Sotterranei

Nonostante i nostri consigli, nelle fasi più avanzate dell’avventura potreste volere un allenamento più intensivo per i vostri compagni, magari per cominciare ad affrontare anche altri giocatori. In questo caso, la scelta più efficace sarà recarsi nei Grandi Sotterranei, location che diventerà disponibile dopo aver visitato Evopoli ed aver parlato con un uomo presente nel Centro Pokémon, che vi fornirà il vostro EsploroKit.

Esso vi permetterà di raggiungere i Grandi Sotterranei da dovunque vi troviate, dunque vi basterà utilizzarlo per arrivare a destinazione. Qui troverete Pokémon alla pari con il vostro attuale livello, in grado dunque di fornirvi un buon allenamento per la vostra squadra; non solo, qui troverete anche Pokémon non presenti in altri luoghi, dunque avrete anche modo di ampliare il vostro PokéDex.