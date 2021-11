Come ottenere Ditto in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Bentornati nella nostra serie di guide dedicate a Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, ultimi titoli della popolare serie da poco usciti in esclusiva Nintendo Switch.

In questa breve guida vi spiegheremo come catturare Ditto, uno dei Pokémon più utili e versatili della serie, fosse anche solo per la sua capacità di accoppiarsi con qualsiasi altra specie di Pokémon.

Come ottenere Ditto in Diamante Lucente e Perla Splendente

Per ottenere Ditto dovrete innanzitutto ottenere il PokéDex Nazionale. Per averlo, dovrete aver completato il PokéDex di Sinnoh: vi basterà vedere tutti i Pokémon della regione, non servirà catturarli. Quando lo avrete fatto, il prof. Rowan vi aspetterà a Sabbiafine per eseguire l’upgrade del vostro PokéDex.

Qualora vi dovesse mancare la scheda del leggendario assente nella vostra versione (Palkia o Dialga), vi ricordiamo che potrete ottenerla semplicemente parlando con la nonna di Camilla dopo aver finito la storia del gioco.

Adesso, potrete trovare il vostro Ditto in due location. La prima è il Percorso 218: utilizzando il PokéRadar sarete in grado di vedere dove si trovano i Pokémon nell’erba, ed in questa zona avrete buone possibilità di trovare Ditto. L’altro posto dove potrete trovare Ditto sono i Grandi Sotterranei.

Qualunque sia la vostra scelta su dove cercare Ditto, catturarlo è una mossa fondamentale per proseguire nella vostra avventura. Ditto è infatti in grado di accoppiarsi con qualsiasi Pokémon (tranne i leggendari, con l’eccezione di Manaphy), e questo vi permetterà di utilizzarlo per ottenere qualsiasi tipo di Uovo.

La sua peculiarità è utile sia per chi è interessato solamente al completamento del PokéDex, sia per chi invece è alla ricerca della squadra perfetta da utilizzare nel lato competitivo del gioco. A tal proposito, vi rimandiamo ad un’altra guida dove vi abbiamo spiegato quali sono i criteri da seguire per diventare buoni allevatori.